Kommune fikk krykkje-bot på 120.000 kroner

Hammerfest kommune vedtar boten og forholder seg til dommen fra Hålogaland lagmannsrett, som kom onsdag denne uken.

– Vi er nødt til å ta dommen til etterretning. Vi får fortsette med å finne løsninger på krykkje-problematikken i Hammerfest sentrum, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Rådmannen er ikke enig i dommen, men siden kommunen har tapt i to rettsinstanser, velger de altså å vedta boten.

– Hensikten vår ikke var å skade fuglen, men vi gjorde det for at både folk og fugler skulle ha det bra i sentrum, sier Leif Vidar Olsen.

Krykkje er rødlistet i Artsdatabanken som en «sterkt truet art». Dermed er det ikke lov til å fjerne reir eller skyte den fredede fuglearten. Det betyr måkeskrik til alle døgnets tider og gater fulle av fugleskitt for innbyggerne i Hammerfest.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap), forteller at kommunen jobber med å finne løsninger som både ivaretar krykkje-bestanden og befolkningen. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

NOF: – Det er veldig bra

Det var i mai i fjor at kommunen spylte vann på reirene til krykkja i hekketiden. Hammerfest fikk et forelegg på 100.000 kroner, men nektet å vedta boten.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) anmeldte saken sammen med organisasjonen Dyrenes rett. De er nå glade for dommen.

– Det er veldig bra at vi fikk en så kraftig reaksjon på et veldig klart lovbrudd, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i NOF.

Ifølge naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen, må forebyggende tiltak planlegges og gjennomføres i god tid før hekkesesongen. Foto: Privat / Privat

– Dette er noe som foregikk over lang tid midt i den viktigste hekketiden for krykkje. Loven slår fast at reir, egg og unger er beskyttet. Den slår også godt fast at påbegynte reir er vernet i hekketiden.

– Forsøkt ulike tiltak

Hammerfest prøver seg på flere tiltak for å slippe måkeplagene i sentrum av byen – uten å lykkes. Krykkjene har nemlig også i år dominert bybildet.

– Vi har forsøkt ulike tiltak, men foreløpig ikke lyktes. Dette er et prioritert arbeid frem mot neste sommer, sier Sivertsen Næss.

Ordføreren en tydelig på at de skal ivareta krykkjebestanden, og forteller at kommunen jobber iherdig med å finne løsninger.

– Vi ser vårt ansvar, men samtidig må vi finne løsninger for å få færre krykkje og et mer levelig sentrum for innbyggere og besøkende i Hammerfest.

Krykkje er rødlistet i Artsdatabanken som en «sterkt truet art». Dermed er det ikke lov til å fjerne reir eller skyte den fredede fuglearten. Foto: Allan Klo / NRK

Allmennpreventive hensyn

Hammerfest kommune er dømt for overtredelse av naturmangfoldloven, står det i dommen.

Lagmannsretten begrunner straffeutmålingen med at «Det er særlig allmennpreventive hensyn som tilsier at det reageres med straff i dette tilfellet». De viser til at «kommunen er en stor og profesjonell aktør som selv er tillagt oppgaver i naturforvaltningen».