Krykkje, gås og sild til topps i naturfotografenes verdensmesterskap

– Jeg humra litt for meg sjøl, og tenkte at om fokus sitter, kan dette faktisk være et ganske artig bilde, forteller Knut-Sverre Horn fra Vadsø.

Han har i mange år oppsøkt Ekkerøy ved Varangerfjorden, helt øst i Finnmark. Her finner man en sjelden krykkjekoloni som fremdeles lever i naturlige omgivelser.

Ved hjelp av et kraftig teleobjektiv klarte han å sikre et spesielt motiv på bildebrikken.

– Bildet ble til gjennom en kombinasjon av tilfeldigheter og observasjon av krykkjas adferd. I dette tilfellet dreide det seg om en krangel mellom krykkjene der én av fuglene valgte å stikke av. Samtidig åpner bildet for fantasien og er nok et motiv som kan tolkes i mange retninger, sier Horn.

Knut-Sverre Horn fra Vadsø har i en årrekke utmerket seg i konkurranser som en av verdens dyktigste naturfotografer. Det har gitt mange situasjoner i nærkontakt med fugler. Foto: Ole Martin Dahle

VM i naturfoto

Bilde til Knut-Sverre Horn fikk hederlige omtale i kategorien Natural Artistry, og er blant tusenvis av innsendte bilder til fotokonkurransen Wildlife Photographer of The Year. Dette er en internasjonal fotokonkurranse arrangert av Natural History Museum i London.

Bildene som plukkes ut av juryen blir sendt verden rundt på en utstillingsturné.

Med et økende press på naturen, har nettopp denne fotokonkurransen blitt stadig viktigere.

Horn påpeker at nettopp dette lurer i bakhodet hver gang han drar ut til Ekkerøya med kamera i sekken.

– Det er en ganske spesiell følelse å gå der og tenke at vi kanskje er på lånt tid, og at eventuelle barnebarn ikke får oppleve det samme fordi krykkja forsvinner. Når man legger til klimaendringene på toppen av dette, vet vi rett og slett ikke om vi får beholde denne spektakulære naturen rundt oss. Det er med meg i tankene hver gang jeg går der ute, sier Horn, som over flere år har utmerket seg som en av verdens beste naturfotografer.

Ved et uhell sprakk nota for et fiskefartøy ved mørekysten i 2020. Biolog og naturfotograf Audun Rikardsen var tilfeldigvis i nærheten for å merke spekkhoggere, som søker mot områder med høy tetthet av sild. Foto: Audun Rikardsen

Døende sild

Det samme kan sies om Audun Rikardsen fra Skulsfjord like ved Tromsø.

Han har flere ganger hevdet seg i fotokonkurranser. Spektakulære motiv av blant annet spekkhoggere og ørn har ofte hevdet seg i konkurranse med dyktige fotografer fra hele verden.

Bildet som ble fremhevet i kategorien Oceans: The Bigger Picture, var imidlertid et motiv med tonnevis av død sild som flyter i havoverflaten ved mørekysten på Vestlandet. Rikardsen, som er biolog, var i området for å merke spekkhoggere, da nota sprakk under et av fiskefartøyene.

– Selv om dette nok ikke ble gjort med overlegg, fungerer bildet veldig bra som illustrasjon på hvordan altfor mange arter har blitt høstet langt over evne uten å basere dette på kunnskap, sier Rikardsen.

Kortnebbgås på trekk i Trøndelag. Fotograf Terje Kolaas fra Levanger fikk pris for dette bildet. Foto: Terje Kolaas

Skjør natur

Han understreker at situasjonen for den Nord-Atlantiske silda er god etter mange år med god forvaltning. Samtidig påpeker han viktigheten av å vise fram det skjøre i naturen rundt oss.

– Det å kunne formidle kunnskap gjennom mine fotografier er noe jeg bevisst prøver på, og da spesielt for å vise verdien av våre unike, men sårbare ressurser knyttet til havet, sier Rikardsen.

Den tredje nordmannen som fikk hederlig omtale var Terje Kolaas fra Levanger. Et nærbilde av en flygende flokk med gås imponerte juryen, og sørget for hederlig omtale i kategorien Animals in their Environment.

Til opplysning: Knut-Sverre Horn er til daglig journalist i NRK Troms og Finnmark.