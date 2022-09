Kritisk til ny skatt

Ryktene om at regjering vil innføre en ny skatt for oppdrettsselskapene får både ordførere og sjømatnæringen til å reagere. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener oppdrettsnæringen allerede er uforholdsmessig hardt beskattet. Han tror en ny skatt kan føre til negative konsekvenser for enkelte bedrifter som bidrar til å utvikle ny teknologi.