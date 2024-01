Kritiserer nytt beredskapslager i nord: – Litt falsk beredskap

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag kritiserer Harstad kommunes etablering av et beredskapslager for mat, og kaller det 'falsk beredskap'.

Leder i Bonde- og Småbrukerlaget, Ola Berthling Lie-Husby, mener at beredskap handler om å ta høyde for uforutsette situasjoner, og at den løpende matproduksjonen basert på norske ressurser er den virkelige beredskapen.

Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal understreker at lageret er for de kommunen har ansvar for, ikke for hele befolkningen i Harstad ved en eventuell krise.

Norge har en lav selvforsyningsgrad, og Lie-Husby mener det er komisk at Norge, som er et av verdens rikeste land, er dårlig på å produsere mat til egen befolkning.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad sier at det jobbes med en plan for økt selvforsyning, og at styrking av norsk matproduksjon er viktig for å bedre beredskapen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi tenker at dette er litt falsk beredskap.

Det sier leder i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag, Ola Berthling Lie-Husby, til NRK.

Nylig signerte Harstad kommune i Troms en avtale om etableringen av beredskapslager for mat.

Harstad er etter det NRK kjenner til den første kommunen i Norge som etablerer et eget beredskapslager.

– Det er viktig å være beredt. Det er vanskelig å kommunisere om beredskap, for du må ikke ta for mye eller for lite Möller’s Tran. Du skal være akkurat passelig forberedt.

Det sa ordfører Kari-Anne Opsal (Ap) da hun i starten av desember kunngjorde avtalen med tørrmatprodusenten Drytech i Tromsø.

– Nesten komisk

Kritikken fra Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag er derimot hard. De er også kritisk til regjeringens arbeid for økt selvforsyning og matberedskap i Norge.

Selv om Lie-Husby forstår kommunens etablering av matlager, er han klar på at dette er et nasjonalt ansvar.

– Vi mener at beredskap handler om å ta høyde for en veldig uforutsett situasjon. Når det er snakke om mat, er det den løpende matproduksjonen rundt omkring i distriktene – som er basert på norske ressurser – som er den virkelige beredskapen, sier han.

BONDE: Ola Berthling Lie-Husby, leder i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukerlag. Foto: Privat

Harstad-ordfører Opsal er forelagt Lie-Husbys uttalelse om «falsk beredskap», noe hun til dels stiller seg bak. Hun understreker likevel at kommunens lager er for de som kommunen har ansvar for, ikke for hele kommunens befolkning ved en eventuell krise.

– Det er ikke vanskelig å være enig med han (Lie-Husby, journ.anm.) i at det må gjøres mer på beredskapsområdet nasjonalt. Både riksrevisoren og totalberedskapskommisjonen har kritisert beredskapen i ganske sterke ordelag, både organiseringen og ulike type tiltak innen matberedskap.

HISTORISK: Dette har kanskje aldri før skjedd i Norgeshistorien. Her signerer Drytechs Trond-Børre Hansen og ordfører Kari-Anne Opsal avtalen om beredskapslager for mat. Foto: Henrik Einagshaug / NRK

Tall fra FNs organisasjon for mat og jordbruk (FAO) viser at Norge alltid har vært blant de landene i verden med lavest selvforsyningsgrad.

I 2020 var selvforsyningsgraden på 46 prosent, en dekningsgrad som ikke har vært over 50 prosent i løpet av de siste tiårene.

– Det er rett og slett nesten komisk at vi er det rikeste landet i verden, også er vi dårligst på å produsere mat til egen befolkning, sier Lie-Husby.

Han mener det også handler om å vise solidaritet med mennesker som sulter i verden.

VIKTIG: Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) mener den generelle styringen av norsk matproduksjon er noe av det viktigste som kan gjøres for å bedre beredskapen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

NRK har forelagt kritikken i saken for landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp), som i en e-post påpeker at det jobbes med en egen plan for økt selvforsyning.

– Den generelle styrkingen av norsk matproduksjon er det viktigste vi kan gjøre for å bedre beredskapen, svarer Pollestad.

Han understreker at de har god dialog med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag om dette.

Pollestad erkjenner at Nord-Norge er spesielt utsatt når det gjelder matproduksjon, og forteller at regjeringen er i gang med en særlig satsing på matproduksjon i landsdelen. Han nevner ikke konkrete tiltak regjeringen har gjort, eller vil komme til å gjøre.

Les hele svaret til Pollestad, samt spørsmålene NRK har stilt statsråden, under.

Beredskap?

Selv om staten har beredskapslager for mat, er lageret bare tilstrekkelig til å mette knapt en halv prosent av befolkningen i tre dager, slik anbefalingen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lyder.

«Disse lagrene tilsvarer kaloribehovet for om lag 30.000 personer i tre dager dersom de ikke har annen mat tilgjengelig», meldte Næringsdepartementet i fjor.

Samtidig ble kornsiloen på Frya i Gudbrandsdalen sprengt i juni i år. Det bare fire dager etter det kom krav om å bedre kapasiteten for matlager i Norge.

Les også Mener det er for sent: – Veldig bekymret

Bare uker etter Pollestad ble utnevnt som ny landbruks- og matminister, ble det besluttet å opprette beredskapslager for korn, som på sikt skal ha tre måneders beredskap.

DSB varslet i slutten av november at de vil skjerpe beredskapsrådet, og mener nordmenn bør kunne klase seg en uke.

Klar frykt

Selv om Lie-Husby mener intensjonen og utgangspunktet i Hurdalsplattformen er godt, mener han regjeringen gjør for lite, og frykter dagens politikk fører til at man ender opp med færre bønder og dårligere selvforsyning.

– Det er ikke gjort noen insentiver for å øke selvforsyninger. Det er ikke gjort noen insentiver for å få til likestillingen (lønn, journ.anm.). Og det er gjort veldig lite på tollvern, sier han, før han fortsetter:

– Statsbudsjettet som kom treffer bare noen få prosent av norske jordbrukere, og gir ikke en reel økning i muligheten for selvforsyninger. Hvis de virkelig hadde villet dette, så hadde de strenget inn tollvernet.

Kritikken kjenner Pollestad seg ikke igjen i.

– Vi har vedtatt å etablere beredskapslager for korn i Norge fra neste år av. I tillegg har vi levert to gode jordbruksoppgjør og styrket tollvernet for enkelte varegrupper.

Lie-Husby, som er klar på at det viktigste for matberedskapen i Norge er å øke selvforsyningsgraden, sier bøndene står klare til å bistå med å øke selvforsyningsgraden.

– Dette er fullt mulig å få til hvis regjeringen vil. De må faktisk prioritere å bruke økonomiske ressurser. For de kan ikke forvente at bonden skal gå på lut og kaldt vann, og fortsette å produsere.