5G-teknologien gjenstand for kritikk. Det er ikke første gang.

Ragna Heffermehl, saksbehandler i Norges Miljøvernforbund er blant kritikerne som lenge har vært skeptisk til 5G og mobilstråling.

Hun har sin egen youtube-kanal, der hun blant annet hevder at 5G er «et eksperiment på folkehelsen».

– Myndigheter og media bør ta stor selvkritikk for at de bare hører på en liten gruppe eksperter, som forklarer folk at det ikke finnes forskning som viser at denne strålingen er helseskadelig. Det er en løgn, sier Heffermehl til NRK.

Ranga Heffermehl i Norges Miljøvernforbund mener 5G er et eksperiment på folkehelsa. Foto: Norges Miljøvernforbund

Hun viser til en kommentar publisert i tidsskriftet The Lancet Planetary Health, skrevet av to forskere. Kommentaren viser til en opptelling av 2000 studier, og hevder at over 2/3 av disse viser at mobilstråling har betydelige biologiske effekter.

Tidsskriftet har samme forlag som det anerkjente tidsskriftet The Lancet, men sistnevnte har langt strengere kvalitetskrav.

Myndighetene er kjent med kritikken

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kjent med mye av denne kritikken. De er også klar over at det finnes enkeltstudier som viser biologiske effekter.

– Hvis du ser en skrekkfilm på kino kan du få høyere puls. Det er en biologisk effekt, men det er ikke dermed sagt at det er helseskadelig, sier fagdirektør i DSA, Tone-Mette Sjømoen.

Det er forsket mye på ulike helseeffekter av stråling og radiobølger opp gjennom årene, og DSA mener at den totale kunnskapen er overbevisende.

– Vi er ganske trygge på å si at denne type stråling ikke har noen helseskadelig effekt. Målinger viser også at vi ligger langt under grenseverdiene, så den eksponeringen vi utsettes for er veldig lav, sier Sjømoen.

Så er spørsmålet om grenseverdiene er riktige, og om forskningen på dette er objektiv nok. DSA forsker ikke på stråling selv, men lener seg på flere internasjonale ekspertgrupper. Deriblant ICNIRP, som har fått kritikk fra enkelte hold for at de ikke har åpne nok prosesser og at de bruker forskere som har flere hatter.

ICNIRP er en internasjonal organisasjon, som spesialiserer seg på beskyttelse mot den type stråling som kommer fra mobiltelefoner og Wi-Fi nettverk.

De hevder selv at de er kommersielt og politisk uavhengig, og kun finansiert av offentlige midler. De er en anerkjent samarbeidspartner til WHO, og anses for å ha høy troverdighet hos de fleste internasjonale myndigheter.

– Lite forskning

Stadig flere norske byer får nå 5G, og det er beregnet at innen året er omme vil omtrent 33 prosent av befolkningen i Norge ha tilgang på det.

Ragna Heffermehl i miljøvernforbundet mener at det fortsatt finnes relativt lite forskning på 5G. Likevel mener hun de innledende resultatene bør vekke oppsikt.

– Etter å ha fulgt foredrag til noen av de mange hundre ekspertene som advarer mot 5G, er jeg ikke i tvil om at det vil gi mer alvorlige helseskader enn 4G, både akutte og langsiktige, sier hun.

Fagdirektør i DSA, Tone-Mette Sjømoen, mener det samlede forskningen viser at 5G ikke er farlig. Foto: Åsmund Holien Mo / DSA

Usunn skepsis?

Ansvarlig redaktør i forskning.no, Nina Kristiansen, har skrevet mye om forskning på mobilstråling og 5G. Hun har fått flere tilbakemeldinger fra folk som har lest seg opp på dette, og er bekymret over teknologien.

– Det er svært problematisk at folk går rundt med den type angst. Jeg mener det er usunt å frykte noe som ikke er farlig, sier hun.

Kristiansen poengterer at vi hele tiden omgir oss med verktøy som bruker denne teknologien.

– Det har vært mye helseangst rundt dette. Derfor har det vært forsket ekstremt mye på. Det er ingenting i det fjellet av kunnskap som er samlet inn som tyder på at dette er farlig, fortsetter hun.

– Hvis det er så helseskadelig som noen skal ha det til, hvor er alle de syke?

Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør i forskning.no, mener det er usunt å frykte noe som ikke er farlig. Foto: Elise Kjørstad / forskning.no

Selektiv kunnskap

I dag finnes det mye forskning på mange forskjellige ting, og mange bruker forskning når de skal argumentere. Kristiansen mener at flere som er skeptiske til 5G, bare velger ut den forskningen som passer dem.

– Jeg synes de bør være mer ansvarsfull. De driver med selektiv kunnskapsinnhenting, og sprer unødvendige bekymringer i samfunnet, sier Kristiansen.

– Det er nok ting å bekymre seg for i verden, så man trenger ikke bekymre seg for det som ikke er farlig også.

En oppsummering gjort av WHO viser at de ikke er tilstrekkelig grunnlag for å si at mobilstråling og 5G er helseskadelig.

– Kan ikke forholde oss til enkeltpersoner

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, er klar over at de det finnes en del konspirasjoner rundt mobilteknologi og stråling. Han mener imidlertid at Telenor ikke kan forholde seg til enkeltpersoner.

– Det er ingen rapporter som har konkludert med at mobil og stråling er farlig. Så vidt jeg er bekjent er det ingen rapporter som lar seg rekonstruere, og viser noe annet, sier han.

– Når det kommer teorier om at 4G var skyld i kugalskapen, så kan jeg egentlig ikke forholde meg til det.

I dag har Telenor konsesjon på å bygge og drifte mobilnett på 2G, 4G og 5G. De må forholde seg til myndighetenes anbefalinger, og kan ikke overstige de grenseverdiene som er satt av DSA.

– Vi ligger langt under de verdiene som er satt. Vi opererer kanskje på om lag en 1/00 eller 1/1000 av maksverdiene, slutter Amundsen.