– Det er flott å få en slik pris. Man blir litt overveldet. Det er fint å føle at man betyr noe for noen, i hvert fall for Emil.

Det sier Kristian Brujordet. Han er daglig leder på Egon i Tromsø, og mottok tirsdag «Tabuprisen».

Rådet for psykisk helse står bak æresprisen. Den gis til « ... en person eller organisasjon som bidrar til å bygge ned fordommer, bryte tabuer og fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse.»

– Det er Emil som har nominert meg til prisen, og bruker oss på Egon veldig ofte.

Brujordet ble nominert av en av stamgjestene på restauranten Egon, Emil C. Fredshammer.

Restrautantsjefen skal ha lagt til rette for å ha skapt en samlingsplass som handler om mer enn mat og omsetning for en gjeng stamgjester som kaller seg «gutta», ifølge Rådet for psykisk helse.

Egon ble samlingsstedet for «gutta»

Ifølge Emil Fredhammer, stamgjestene til Brujordet, har han hatt en inkluderende holdning, hatt omtanke for flere og gitt «gutta» jule- og bursdagskort.

I sin nominasjon beskriver han Brujordets innsats slik:

– I en hverdag der vi psykiatriske pasienter ikke har noe holdepunkt å være til stede i har Kristian Brujordet hatt en veldig gjev og sosial inkluderende holdning overfor meg som gjest på Egon i Tromsø i mange år med å holde en sosial inkludering, omtanke med både gaver til jul og bursdag.

– Jeg har etter hvert fått opprettet mange gode vennskap på restauranten, heter det i Fredhammers nominasjon av restaurantsjefen. Han har skapt en plass for oss.

Kristian Brujordet er rørt over at Emil, og de andre, setter pris på at han har skapt en møte plass for dem i restauranten sin.

– Det gjør at man blir mer bevisst på den jobben som er gjort. For oss betyr at kanskje bør sette dette mer i system fremover, når vi skjønner at det betyr noe for folk, sier han.

– Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, sier generalsekretær Tove Gundersen. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Viktig at ildsjeler går foran

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, er full av lovord om Brujordet:

– Enkeltmennesker som gjør en ekstra innsats for å inkludere og bidra til at flere opplever tilhørighet og støtte har ofte en stor effekt på medmenneskers psykiske helse.

Hun mener Kristian Brujordets pris er vel fortjent:

– Han har vist en innsats for inkludering og tilrettelegging av møteplasser for mennesker som trenger det. Det er betydningsfullt for den psykisk helsa, å oppleve fellesskap.

– Det er viktig at ildsjeler går foran og at innsatsen blir satt i system

Gundersen mener at åpenhet av og til handler om at mennesker skal få dele, blomstre og leve det fulle liv.

– Ved å ha en åpen holdning og finne løsninger for mennesker som ellers sliter tilbyr Brujordet et værested som utløser samspill og en følelse av egenverdi. For dette fortjener han Tabuprisen, sier generalsekretæren.

Helseministeren: – Rørende å høre

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap), takker prisvinneren for jobben han har gjort.

Vestre peker på at han fremmer fellesskap, tilhørighet og legger til rette for mer åpenhet.

– Det er rørende å høre og se hvordan stamgjestene dine snakker om deg.

– Du har skapt en samlingsplass med rom for fellesskap og raushet. Dette skaper tilhørighet og det gir mestring: Det gjør samfunnet vårt bedre, sier helseministeren.

– Fellesskap er, som vi vet, viktig for oss mennesker, sier helseministeren om prisvinneren. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK