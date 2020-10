Frykter koronautbrudd på ny militærleir i Troms - over 20 personer i karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Målselv kommune sendte fredag kveld ut en pressemelding om at en av de ansatte fra Setermoen leir som nå har testet positivt, deltok på et kurs ved Skjold leir tidligere i uken.

På kurset var det rundt 25 deltagere. Nå er alle satt i karantene.

– Vi leter fortsatt etter smittekilden, og det er nå satt inn krisestab i både Bardu og Målselv kommune, sier smittevernoverlege i Bardu, Vidar Bjørnås.

Rundt 170 personer er testet for korona, etter at to ansatte i panserbataljonen fikk påvist smitte på onsdag. Det er totalt 20 personer som er smittet i forbindelse med utbruddet i Setermoen leir.

19 av dem er tilknyttet leiren. I tillegg er en amerikansk soldat smittet. Han regnes som et isolert smittetilfelle.

Det er ingen vernepliktige som er smittet, kun ansatte ved leiren. Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, er urolig om det skal spre seg til vernepliktige.

– Vi har ikke mulighet til å isolere dem på samme måte som de ansatte. I dag begynner vi å teste vernepliktige også, sier Heimdal.

Ifølge ordfører Toralf Heimdal jobber kommunen på spreng med smittesporing. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Vernepliktige har fått portforbud og alle på leiren skal begrene nærkontakter.

Flere av de smitta deltok på det sosiale arrangementet til Forsvaret sist lørdag hvor 200 personer deltok. Det er foreløpig ikke bekreftet at smitten kom fra festen.

Tester ansatte ved barneskole

I tillegg har smittesporingsarbeidet ført til at Bardu kommune har stengt en barneskole etter opplysninger om nærkontakter.

– Vi er nå i gang med å teste alle ansatte. Skolen vil være stengt til vi får svar på dette. Kommunen ber også lokalbefolkninga om å være ekstra aktsomme og begrense antall nærkontakter, sier smittevernoverlege Vidar Bjørnås.

Smittevernoverlege i Bardu kommune, Vidar Bjørnås sier det jobbes for fullt med smittesporing. Foto: Privat

Til tross for utbruddene vil ikke smittevernoverlegen klassifisere kommunen som rød sone.

– Smitteutbruddet er fortsatt kun i en begrenset gruppe på Setermoen. Vi får i løpet av helgen vite om det er smitte i lokalbefolkningen, og da kan det påvirke hele regionen.

Før disse tilfellene har ikke Bardu hatt noen smittetilfeller siden mars.

– Det er først og fremst tøft på helsesiden, men i dag har fylkeslegen vært i kontakt med FHI for å få bistand fra dem. I tillegg bidrar Forsvaret med egne sykestuer hvor vi kan ta prøver, sier ordfører Toralf Heimdal.

Det er nå registrert 498 nye smittetilfeller i Norge det siste døgnet, det er det høyeste tallet nye smittede i Norge på under et døgn under koronapandemien.

Den siste uken har 2 530 personer testet positivt for covid-19.