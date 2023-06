Kripos bistår politiet i Tana-saken: – Det pågår en massiv etterforskning 

Det var natt til fredag for en uke siden at en mann ble meldt savnet i Tana-området. Det ble iverksatt en større leteaksjon etter mannen i 30-årene.

Mannen er ikke opprinnelig fra Tana og Finnmark, men har nær familie fra plassen.

Leteaksjonen ble avsluttet etter forrige helg, men i helgen gikk politiet ut med en melding om de mener at savnede er utsatt for en kriminell handling.

Politiet i Finnmark melder i en pressemelding at de har satt ned et stort etterforskningsteam som har jobbet tett i hele forrige uke, gjennom hele helgen og vil fortsette så lenge det er behov for det.

– Vi har også bistand fra Kripos som bidrar med forsterket etterforskningsledelse og teknisk bistand. Det pågår en massiv etterforskning og vi jobber i prosjekt og har delt opp alle gjøremålene i forskjellige prosjekt, det være seg oppfølging av tips, gjennomgang av elektroniske data, vitneavhør med mer, opplyser politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

– Det er en stor og krevende etterforskning. Vi vet ennå ikke hva som har skjedd med den savnede og eller hvor et eventuelt åsted er, men jobber intenst med det.

Fikk medhold i tingretten

På lørdag 24. juni meldte politiet i en pressemelding at de mistenker at savnede trolig er utsatt for en kriminell handling. En mann i 20-årene ble siktet og varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker samme dag.

– Den siktede har avgitt uriktig forklaring og ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge og det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen, sa politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

Mikkelsen Indbjør opplyste videre at politiet ønsket å etterforske hans rolle i forsvinningen og ba derfor om varetektsfengsling i Indre og Østre Finnmark tingrett på lørdag.

– Når det gjelder den siktede mener politiet det er grunn til å trekke i tvil det han har forklart i avhør, og vi fikk medhold av tingretten i å varetektsfengsle ham i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver politiadvokaten i pressemeldingen fra politiet.

– Han er etter det politiet kjenner til den sist kjente, bekreftede, som har hatt kontakt med den savnede.

Politiet har blant annet søkt etter den savnede mannen i bygda Rustefjelbma i Øst-Finnmark. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Utelukker ikke at flere kan bli siktet

I en e-post til NRK skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør at de av hensyn til etterforskningen ikke si noe om det er flere som har vært i kontakt med savnede i tiden opp mot forsvinningen.

– Vi kan av hensyn til etterforskningen ikke si noe om dette, skriver Mikkelsen Indbjør.

– Det gjenstår enda mye etterforskning og vi ønsker ikke å utelukke at flere kan bli siktet, skriver politiadvokaten videre om forsvinningssaken i Tana.

Anker varetektsfengsling

Trond Pedersen Biti er forsvareren til mannen som er siktet i forsvinningssaken i Tana. Han opplyser at hans klient anker kjennelsen om varetektsfengslingen.

– Han er overrasket og han stiller seg uforstående til det her, sier Pedersen Biti, som regner med at anken blir sendt til Hålogaland lagmannsrett i løpet av mandagen.

– Vi synes at kravene til bevisforspillelse er lagt for lavt. Vi argumenterer for at det er for spinkelt grunnlag, sier forsvareren, som legger til at politiet har bilen og alle elektroniske spor.

Den siktede har gitt politiet informasjon om hans kontakt med den siktede før han ble meldt savnet, da han ble pågrepet på torsdag.

Pedersen Biti forteller at han synes at dette er en spesiell sak.

– Han er siktet, men man vet ikke hva som har skjedd med savnede. Det blir bare spekulasjoner.

Politiet etterlyser vitner som har sett en sølvgrå VW Caravelle kjøre i Tana kommune, særskilt strekningene Tana bru, Rustefjelbma og Smalfjord-området. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ber om tips

På lørdag gikk Politiet i Finnmark ut med en etterlysning etter vitner som har sett en sølvgrå VW Caravelle kjøre i Tana kommune, særskilt strekningene Tana bru, Rustefjelbma, Smalfjord-området, natt til fredag 16. juni i tidsrommet fra midnatt til klokken 0500.

– Vi utelukker ikke andre områder samt nabokommuner. Dersom noen har kameraovervåking, viltkameraer og lignende som kan ha fanget opp bilen, ønsker vi at de tar kontakt med politiet på tlf. 02800, sto det i pressemeldingen.

De ønsket også kontakt med føreren av en sort Toyota Hilux som har kjørt i området Rustefjelbma i samme tidsrom.

På mandag ba fortsatt om publikums hjelp. De ønsker tips dersom noen har sett de to bilene som de tidligere har etterlyst, en sort Toyota Hilux og en sølvgrå VW Caravelle.

– Vi behandler alle tips og ettergår informasjonen som kommer inn fortløpende, uten at jeg kan gå inn på hva vi har fått inn, skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en e-post til NRK.