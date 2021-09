Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vaksinering av barn fra 12 til 15 år er nå i gang etter at regjeringen åpnet for det i forrige uke.

Avgjørelsen møter nå motstand fra politisk hold.

Et knippe med KrF- og MDG-politikere er blant dem som har skrevet under på et opprop mot avgjørelsen. Oppropet har fått tittelen «COVIDVAKSINER – LA BARNA VÆRE I FRED».

Et av argumentene for å stanse vaksineringen av barn, er at initiativtakerne bak oppropet mener risikoen for at barn blir alvorlig syke av covid-19, er mindre enn faren for bivirkninger av vaksinen.

Dette stiller førstekandidat for Kristelig Folkeparti (KrF) i Troms og Finnmark, Truls Olufsen-Mehus, seg bak. Han viser til at FHI selv omtaler covid-19 som «lite farlig for barn og unge».

Oppropet mot vaksinering av barn startet 2. september. Foto: Skjermdump

– Derfor mener jeg at barn som ikke har behov for vaksiner – fordi vi vet det ikke er en barnesykdom – skal slippe å måtte risikere å bære alvorlige bivirkninger, sier han.

– Misforståelser

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttets ledelse er helt uenig.

– Det er en del misforståelser ute og går. Vi har anbefalt at 12 til 15 åringer skal få et tilbud om vaksinasjon fordi at risikoen ved å gjennomgå sykdommen er større enn risikoen ved å bli vaksinert, sier han.

Aavitsland mener problemet er at også helt friske barn kan få disse alvorlige forløpene. Det er ikke mulig å si på forhånd hvem som vil rammes av alvorlig sykdom.

Han legger til at koronaviruset ikke kommer til å forsvinne, og at 12- til 15-åringene på et eller annet tidspunkt vil ha stor sjanse for å bli smittet.

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttets ledelse, mener det er en del misforståelser ute og går om vaksineringen. Foto: Tor Erik Schrøder

– Og da mener vi at det er bedre at de er vaksinert på forhånd sånn at de er beskyttet mot et alvorlig forløp.

Overlegen legger samtidig ikke skjul på at det var enklere å avgjøre at gamle folk skulle få vaksinen.

Mener FHI motsier seg selv

Olufsen-Mehus viser til FHIs egne etiske vurderinger, hvor de konkluderer med at det er lav sykdomsbyrde blant barn med covid-19, samtidig som tiltaksbyrden er høy. KrF-politikeren sier han er bekymret.

– Jeg har to bekymringer som er reelle. Det ene er tiltaksbyrden som barn særlig opplever, og det andre er alvorlige bivirkninger, som er reelle.

Truls Olufsen-Mehus, førstekandidat for KrF i Troms og Finnmark, har signert oppropet mot vaksinering av barn. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Olufsen-Mehus mener imidlertid at FHIs logikk når det gjelder vaksinering av gruppen, ikke henger på greip.

– Og da sier FHI, sånn som jeg tolker det, at løsningen for at barn og ungdom skal slippe tiltak, er å vaksinere dem – samtidig som de ikke har behov for vaksinen.

– Alvorlige bivirkninger er reelle, og det har allerede vært registrert 31 alvorlige bivirkninger i aldersgruppen fra null til 19. Og det er før vi har startet med å rulle ut massevaksinering av disse, sier KrF-politikeren.

– Stole på faglige råd

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, er slett ikke så glad for dette oppropet.

– Det er viktig at vi stoler på faglige råd rundt vaksineprogrammet.

Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, er kritisk til at en stortingskandidat går ut og protesterer mot vaksiner. Foto: Karianne Kroglund Monstad

Stensland mener det er vaksinedekningen i befolkningen som avgjør hvor raskt samfunnet kan komme seg igjennom korona.

– Så fort vi får opp vaksinegraden så vil det være lettere å åpne opp samfunnet og det vil gjøre at tiltaksbyrden vil blir mindre både for barn og eldre, sier helsepolitisk talsperson i Høyre.

Tusenvis av signeringer

Onsdag har oppropet mot koronavaksinering av barn over 4600 signeringer.

Initiativtakerne bak oppropet mener det er uetisk å anbefale barn og unge for vaksinering.

I oppropet stilles det tre krav:

Stans all generell covid-vaksinering av barn.

Øk fokuset på styring av immunforsvaret.

Tilgjengeliggjør velprøvde medikamenter til forebygging og tidlig behandling av covid-19.