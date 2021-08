Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi kommer nå til å stille krav om at de som kommer på jobb er fulllvaksinert, sier daglig leder ved Grovfjord mekaniske verksted i Tjeldsund kommune, Bård Meek-Hansen.

Siden lørdag har 17 ansatte ved verkstedet i Tjeldsund i Troms testet positivt for koronaviruset. De smittede er utenlandske arbeidere. Smitteveien er fremdeles ikke kjent.

De fleste smittede er uvaksinert, og arbeidsgiver ønsker derfor å hindre nye utbrudd ved å kreve at alle arbeiderne er fullvaksinert.

Ifølge Arbeidstilsynet er det ikke lov å kreve at en arbeidstaker vaksinerer seg.

Grovfjord mekaniske verksted har cirka 130 ansatte. Bedriften er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium. De har spesialisert seg i å lage båter til oppdrettsnæringen.

Daglig leder ved verkstedet Bård Meek-Hansen vil stille flere krav til de ansatte. Foto: Nils Mehren / NRK

Meek-Hansen sier at nær alle av hans egne ansatte er vaksinerte, men at det også er en rekke utenlandske underleverandører som jobber ved verkstedet. Det er disse han vil kreve vaksinestatus av.

– Dette handler om personer som kommer hit for å jobbe i kortere perioder.

Verkstedet er en av hjørnesteinsbedriftene i Tjeldsund kommune, som har rundt 4227 innbyggere.

– Ikke lov å kreve vaksinering

Men dette har ikke Meek-Hansen lov til å gjøre.

– Svaret er at det ikke er lov å kreve at arbeidstakere blir vaksinert og at det ikke finnes noen reelle unntak, sier Tone Eriksen, overlege i Arbeidstilsynet.

Meek-Hansen står likevel på sitt. Han sier han kommer til å kreve at alle underleverandører, som ifølge ham i stor grad er utenlandske håndverkere med midlertidige ansettelsesforhold, å ta vaksinen dersom de vil jobbe ved arbeidsplassen.

Også NHO er av den oppfatning av at deres medlemsbedrifter som arbeidsgivere ikke vil ha adgang til å gi et vaksinepålegg. Det opplyser de på vegne av direktør for arbeidsliv, Nina Melsom.

De bedriftene som har et tungtveiende behov for å iverksette kontrolltiltak for å begrense smittespredning blant ansatte eller tredjepersoner, må vurdere mindre inngripende tiltak, som for eksempel kartlegging eller testing, mener NHO.

Nina Melsom, direktør arbeidsliv i NHO. Foto: Moment / Moment Studio

Omfattende utbrudd

35 ansatte ved verkstedet har blitt testet for korona. 17 av disse var positiv og er satt i isolasjon. Utbruddet har utspring i Delta-varianten.

Det er både vaksinerte og uvaksinerte blant de smittede.

De som testa negativt får foreløpig ikke komme tilbake på jobb.

Svaret er at det ikke er lov å kreve at arbeidstakere blir vaksinert og at det ikke finnes noen reelle unntak. Tone Eriksen, overlege ved Avdeling for arbeidsmiljø og regelverk i Arbeidstilsynet

– Vi gjør nå tiltak for å slå ned smitten og få den under kontroll. Så er det opp til smittesporinga om man klarer å finne ut hvor smitten kom fra, sier Meek-Hansen.

De ansatte som er smittet bor på egnet karantenested ved arbeidsplassen. Men som et ekstra tiltak flytter bedriften nå smittede personer til et karantenehotell.

Produksjonen ved verkstedet ble midlertidig stoppet. Men daglig leder forteller at de nå har starta opp igjen etter desinfisering. Det er et begrenset antall ansatte i produksjonen.

Disse ankom Tjeldsund i helga og mandag.

Utelukker ikke utenlandssmitte

Ordfører i kommunen forteller at «de fleste» som jobber ved verkstedet er arbeidsinnvandrere.

Helene Berg Nilsen (Ap) understreker at de ikke vet hvordan utbruddet har oppstått. Likevel utelukker ikke hun at smitten kan komme som et resultat av utenlandsreiser.

Ordfører i Tjeldsund, Helene Berg Nilsen har sammen med beredskapsledelsen i kommunen tett dialog med verkstedet. Foto: Martin Mortensen / NRK

Etter krav fra myndighetene må alle arbeiderne teste seg for korona før de reiser. De må også ta en test når de ankommer Norge.

Daglig leder ved verkstedet forteller at de aller fleste der er vaksinert.

– Alle våre ansatte er fullvaksinerte. Noen av underleverandørenes ansatte er ikke ferdigvaksinert. Men flere av de som er fullvaksinert har testa positivt, sier Meek-Hansen.