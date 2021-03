– Jeg har opplevd at folk på butikken har snudd og gått en annen vei for å slippe å snakke med meg. Det opplevdes som veldig vondt, sier Jostein Rushfeldt.

Mange kreftpasienter har lignende erfaringer, sier Kreftforeningen. Folk føler seg hjelpeløse i møte med alvorlig syke og døende, og aner ikke hva de skal si – eller hvordan de skal takle situasjonen.

På lånt tid

Det er tre år siden Jostein Rushfeldt (50) fikk vite at han hadde spiserørskreft. Gjennomsnittlig levetid med sykdommen er seks måneder.

– Jeg har vært nødt til å tenke to tanker samtidig. Det ene er at livet kan være over om to uker, samtidig som jeg har det langsiktige fremtidshåpet, sier Rushfeldt.

– Jeg kommer ikke til å bli frisk, men jeg har et håp om at jeg kan bli så frisk som mulig.

Han har valgt å være åpen overfor Facebook-venner, og opplever stor støtte.

– Nå skal man være forsiktig med å måle lykke i likes på Facebook, men et hjerte eller omtanke kan bety ganske mye. Jeg har også fått nye venner som har begynt å komme på besøk, sier han.

På den andre siden har han gamle kjente som ikke vet hvordan de skal forholde seg til den alvorlige sykdommen, og som dermed trekke seg unna. Han har et ønske og et råd:

– Oppfør deg som du bestandig har gjort, ikke trekke deg vekk. Hold på det vanlige, hverdagslige heiet, sier han.

– Gi gjerne en klapp på skulderen, men du trenger ikke å si så mye.

Rushfeldt forstår at sykdommen kan være vanskelig å snakke om, og særlig hvis pasienten er åpen om hvor tungt det er:

– Hvis man sier at det faktisk ikke går så veldig bra, så tror jeg mange er redd for å bli satt litt fast.

Venner og familie er den viktigste ressursen de kreftsyke har når de kommer hjem fra sykehuset, sier Brage Larsen Sollund i Kreftforeningen. Foto: Marius Fiskum

Usikre og hjelpeløse

Brage Larsen Sollund i Kreftforeningen har hørt mange historier som minner om den Jostein Rushfeldt forteller.

– Folk blir usikre og hjelpeløse, for de vet ikke hva de skal si, og de er redd for å si noe feil. Det er veldig synd, sier Sollund.

– Det aller dummeste man gjør, er å snu seg rundt og ikke si noe. Venner, familie og kjente er den viktigste ressursen de kreftsyke har når de kommer hjem fra sykehuset.

Kreftpasientene husker jo hvordan det er å være frisk. De har selv opplevd at det er vanskelig å snakke med andre som er syke, så de vil møte deg med forståelse, sier Sollund.

– Man kan kanskje våge å være litt sårbar og si at det er vanskelig å forholde seg til, samtidig som man viser at man er der.

Jostein Rushfeldt opplever at noen ikke takler å snakke om sykdommen hans, men også at nye venner kommer til når han er åpen om sin situasjon. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ikke bagatellisere

– Vi bruker å si at det er lurt å høre på hva pasienten sier selv. Det er veldig forskjellig, og det kan svinge med dagsform også. Av og til er det sånn at de som er syke, heller ikke vil snakke om det. Mange har kanskje mest lyst til å snakke om jakt, fotball og alt annet. Da kan man snakke om det.

Den ene feilen Sollund vil advare mot, er å være overdrevent optimistisk og si at alt blir bra.

– Mange dødssyke reagerer på det med et «Herregud, har du skjønt hva jeg sa?» Så man kan lytte før man sier at alt blir bra og at det går over. Unngå bagatelliseringen.

Den årlige innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft pågår nå. Den støtter forskning på kreftformer som har høy dødelighet – som spiserørskreft, som har rammet Jostein Rushfeldt. Målet er bedre behandling og høyere overlevelse.