Da båten la fra kai i Båtsfjord 30. november oppdaget mannskapet at en kråke hadde sneket seg med.

Gjennom nesten hele desember har kråka blitt værende og etter hvert ble den et kjærlig medlem av gjengen på «MS Leinebris».

Mannskapet har gitt den vennlige kråka navnet Kalle Kra.

– De første dagene prøvde vi å få den ut. Vi åpnet alle luker og dører, men den ville ikke ut, ler Remy Bakkebø, som er en av besetningsmedlemmene på fiskefartøyet.

Det var iFinnmark som omtalte denne saken først.

Glad i pommes frites

Etter hvert som tiden gikk ble Bakkebø stadig mer imponert av hvor tilpasningsdyktig deres nye følgesvenn var.

– Det er en intelligent kråke. Det virket som den forsto at hvis den forsvant og dro ut på havet, så ville den sannsynligvis dø, sier fiskeren.

Da mannskapet på fiskebåten forsto at kråka ikke dro noen steder, begynte de å fôre den for egen maskin.

De fant fort ut at Kalle Kra ikke akkurat er kresen i matveien.

– Vi fylte opp en isboks med ferskvann og ga den rester av middager. I tillegg fant vi ut at den liker både leverpostei, karbonade og pølser. Den var spesielt glad i pommes frites, humrer han og skyter inn:

– Vi ga han til og med julemiddag. Det spiste den også opp.

Jo Anders Auran er seniorrådgiver i Miljødirektoratet og har ansvar for forvaltningsspørsmål knyttet til fuglearter. Foto: Privat

Tilpasningsdyktige dyr

Jo Anders Auran er seniorrådgiver i Miljødirektoratet og har ansvar for forvaltningsspørsmål knyttet til fuglearter.

Auran ble ikke overrasket da han fikk videreformidlet historien om Kalle Kra fra NRK.

Han sier at kråker er sosiale og intelligente dyr som ofte kommer tett på mennesker.

– Kråker er svært tilpasningsdyktige dyr, både i urbane forhold og ellers i naturen. De spiser hva som helst og passer på deg hvis du oppfører deg ordentlig mot den.

Kråka «Kalle Kra» fikk seg et månedslangt opphold i Arktis på fiskebåten «MS Leinebris». Foto: Remy Bakkebø

Tett forhold

Seniorrådgiveren i Miljødirektoratet opplyser videre at kråker kan få et godt forhold til mennesker, men det trenger ikke bestandig å være et godt forhold.

– De har et veldig tett forhold til mennesker på godt og vondt. En kråke som behandles godt vil gi tilbake, mens en kråke som blir dårlig behandlet fort kan drite ned bilen din.

Fugleeksperten sier at han har hørt om lignende historier hvor kråker har kommet tett på mennesker, men aldri om at de har blitt med på en månedslang fisketur.

– I dette tilfellet var det synd for kråka at fiskebåten dro på tokt. Da burde den egentlig hoppet av båten før den havnet for langt fra land. Det er ikke akkurat hovedhabitatet til en kråke, humrer Auran.

– Vemodig

Torsdag denne uken var mannskapet dessverre nødt til å jage kråka ut fra fiskebåten. Nå skal de nemlig sørover til Sunnmøre.

– Det blir litt vemodig å si farvel til kråka, men det er sikkert godt for den å komme seg ut. Den har nok vært litt redd for å reise ut, sier Remy Bakkebø.

– Det har vært spesielt å feire jul sammen med en kråke ute på havet. Jeg har aldri opplevd at en fugl har vært med oss en hel tur.