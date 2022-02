– Jeg synes det er en skandale. Dette burde vært unngått, sier ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal.

Siden 2018 har kommunen hatt en forvaltningsavtale for salg av konsesjonskraft med MøreKraft.

I kontrakten står det at MøreKraft skal analysere kraftmarkedet og gi råd til kommunen for å sikre best mulig pris på kraftsalget.

I praksis har det betydd at MøreKraft har forhandlet frem avtaler med strømleverandører, på vegne av Bardu kommune. Avtalene har så blitt signert av kommunedirektøren.

I 2020 hadde Bardu omtrent 25 millioner i ekstra inntekter fra kraftsalg. Men da de skulle gjøre opp regnskapet på slutten av 2021, fikk de bakoversveis.

Kraftmillionene var borte. I stedet satt de igjen med et tap på 7 millioner kroner for salg av kraft produsert i egen kommune.

Nå vurderer kommunen om de skal gå til sak mot selskapet.

Daglig leder i MøreKraft Willy Sægrov mener han opplyste kommunen om eventuelle risikoer, men at kraftmarkedet i 2021 var spesielt.

– Jeg har informert om at sannsynlighet for store avvik er liten. Her ble jeg og resten av markedet overrasket over dekoblingen. Dette har ikke skjedd før i markedet, og er dermed vanskelig å forutse, skriver Willy Sægrov i MøreKraft i en e-post til NRK.

Ville ha fastpris

Bardu kommune har i flere år fått store inntekter fra kraftsalg. I november 2020 inngikk de avtale om salg av kraft til Kinect Energy Spot AS. I februar 2021 skrev de en tilleggsavtale som knyttet seg til prisen for konsesjonskraften.

– Som kommune er vi veldig opptatt av at vi skal ha lav risiko i tingene vi gjør. Derfor spurte vi om å få en fastprisavtale som gjør at det tydelig kommer frem hvilke inntekter vi kan forvente å få av en avtale, sier kommunedirektør i Bardu, Stine Jakobsson Strømsø.

– Det ble kommunisert fra oss, og den avtalen er kommunisert tilbake til oss som en fastprisavtale.

– Mener dere at dere har blitt ført bak lyset?

– Vi mener i hvert fall at kommunikasjonen har vært svært dårlig i forhold til dette, og vi gjør nå vurderinger på om dette er en sak vi kan gå videre med, sier kommunedirektøren.

Kommunedirektør i Bardu, Stine Jakobsson Strømsø, signerte på vegne av kommunen, men sier at de ikke har fått det de har bedt om. Foto: Linda Pedersen / NRK

Erkjenner feilvurdering

Willy Sægrov i MøreKraft mener han har opplyst kommunen om risiko.

– Jeg har kommunisert risiko for områdeprisforskjeller i fastpris mot system. Jeg fikk lagt inn et regneeksempel i kontrakten for å illustrere risiko, sier han.

Kraftmegleren erkjenner at han ikke har truffet i markedet, og at han har undervurdert risikoen i områdeprisforskjeller. Men han presiserer at han har vært opptatt av å sikre forutsigbare priser og god inntekt for Bardu.

– Hvordan stiller du deg til et eventuelt krav om regress eller erstatning rettet mot ditt firma?

– Jeg er innleid via enkeltpersonsforetak, så et erstatningskrav vil gå mot meg personlig, med de følgene det vil få for meg og min familie.

Områdepris og systempris

Hvorfor kraftmillionene har uteblitt, er et sammensatt regnestykke.

I avtalen mellom Bardu kommune og kraftselskapet er det oppgitt hvor mye kraft som skal kjøpes og til hvilken pris:

«For perioden fra 01.03.2021 kl. 00.00 til 31.12.2021 til kl. 24.00 skal Kjøper betale 330,00 NOK/MWh som fast pris for konsesjonskraften, justert for differansen mellom NordPools systempris og områdepris NO4.»

Det er den siste setningen som er årsaken til millionsmellen.

Områdeprisen bestemmes ut ifra hvor mye kraft som produseres i det gitte området. NO4 er Nord-Norge, hvor det i 2021 ble produsert mye kraft.

2021 har vært et usedvanlig år i kraftmarkedet. Kraftmegleren i MøreKraft mener han ikke kunne forutse de store avvikene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Siste 15 år har den vært på mellom pluss / minus 2–3 øre i snitt for NO4. Fastprissystem har historisk vært sett på som et bra prissikringsprodukt med lav risiko. Dette er ikke tilfelle lenger, grunna den ekstraordinære situasjonen, sier kraftmegler Willy Sægrov.

Bardu-ordfører Toralf Heimdal mener hele situasjon burde vært unngått.

– Megleren burde oppdaget dette tidligere. Det siste halve året før kontrakten ble inngått, var det relativ stor forskjell på system- og områdepris. Hadde man vært en skarp analytiker, så burde man klart å fange opp dette, sier han.

Kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø og ordfører Toralf Heimdal orienterte kommunestyret onsdag. Foto: Linda Pedersen / NRK

Gir mindre handlingsrom

Til tross for tapte inntekter vil det ikke få store konsekvenser for kommunens drift i 2022, ifølge Bardu-ordføreren.

– Vi har sagt at det ikke skal ramme noen tjenestetilbud, men det gir oss mindre handlingsrom og det vil ta lengre tid før vi kan betale ned på lån, sier Heimdal.

På et lukket kommunestyremøte onsdag vedtok politikerne at administrasjonen skal fortsette å kartlegge og utrede alle sider ved saken i tett dialog med politikerne. De har også bedt kommunedirektøren komme tilbake med saken senest i neste kommunestyremøte.