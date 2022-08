Kraftig nedgang for bompengepartiet: – Bompenge-vinden har lagt seg, sier valgforsker

En meningsmåling gjort for NRK og Nordlys viser at bompengepartiet har gått ned hele 5,6 prosentpoeng siden forrige kommunevalg.

Dersom dette hadde vært valgresultatet, ville partiet gått fra fire mandater til én i kommunestyret.

– De seilte inn på den nasjonale bompenge-vinden i 2019. Den bølgen har lagt seg, sier valgforsker Jonas Stein ved UiT Norges arktiske universitet.

Gruppelederen for bompengepartiet, Jan Blomseth, har likevel stor tro på at flere vil stemme på dem når innkrevingen av bompenger starter.

Nei til bompenger i Tromsø fikk 8,7 prosent av stemmene ved kommunevalget i 2019. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Fra nyttår går Tromsø fra 0 til 15 bomstasjoner. Det vil føre til store utgifter for folk som benytter seg av bil i byen.

– Når folk begynner å få regningene, vil nok mange endre syn. De folkene jeg snakker med, er beinhardt imot bompengene og vil stemme på oss, sier Blomseth.

Partibarometer i Tromsø for august 2022 Parti Endring +2,5 R 7,7 % +2,5 −3,4 SV 12,6 % −3,4 +3,7 AP 22,6 % +3,7 −5,5 SP 5,5 % −5,5 −0,8 MDG 6,6 % −0,8 −0,7 KRF 1,4 % −0,7 +0,5 V 3,6 % +0,5 +4,0 H 19,5 % +4,0 +6,4 FRP 15,0 % +6,4 −1,2 BLL 0,9 % −1,2 −5,6 NB 3,1 % −5,6 +0,1 Andre 1,5 % +0,1 Kilde: InFact på vegne av NRK og avisa Nordlys, august 2022

Må ut med 2000 kroner mer

Bompengepartiet går mest tilbake av alle, mens Fremskrittspartiet er målingens store vinner med et byks framover på 6,4 prosentpoeng.

Valgforsker Jonas Stein sier det ser ut som om Frp har gjenvunnet sin gamle posisjon som motstander av bompenger.

Valgforsker Jonas Stein. Foto: André Bendixen / NRK

– Det vil dermed gjøre et særparti som bompengepartiet overflødig, sier Stein.

Han minner om storhetstiden i 2019 hvor «Folkeaksjonen nei til bompenger» hadde en oppslutning på nesten 30 prosent i Bergen.

Den gang da tok partiet så mange velgere fra både Høyre og Ap at de på et tidspunkt var det største partiet i byen.

– Bompengene er ikke oppe og kjører – bokstavelig talt. Så får vi får se hvordan de langsiktige effektene blir, sier valgforskeren.

Flere steder på Tromsøya er bomstasjonene under bygging. Foto: Pål Hansen / NRK

Lise Uteng Davidsen bor i Tromsø. For henne vil partienes bompenge-standpunkt være avgjørende når hun skal stemme ved kommunevalget til neste år.

Lise Uteng Davidsen er opptatt av bompenger. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det kommer til å være veldig viktig for meg. Jeg vil få en utgift på rundt 2000 kroner i måneden, det samme vil mannen min få, sier Uteng Davidsen.

– Jeg bor på den ene siden av byen, men jobber på den andre siden, så det å ta to busser med bussbytte om morgenen er uaktuelt.

Vanskelig valg

Bompengeinnkrevingen i Tromsø skulle egentlig starte i oktober.

Tidligere denne uken ble det imidlertid klart at innkrevingen er forsinket til etter nyttår.

Veronica Brekk bor i Tromsø, og ser ikke frem til innføringen av bompenger.

– Jeg synes ikke Tromsø er en by som egner seg for bomring. Jeg føler også det blir litt urettferdig i forhold til hvor man bor i byen, det blir litt skjev fordeling.

Hun tror likevel det ikke vil påvirke hvilket parti hun vil stemme på ved neste års kommunevalg.

– Det er jo en del andre saker som også spiller inn. Det er en helhetlig vurdering. Det er vanskelig, jeg synes egentlig ingen partier oppfyller alle krav.

Veronica Brekk sier nei til bompenger, men tja til om det vil påvirke hvem som får stemmen hennes. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Bomringen er et spleiselag

Pengene fra bomringen skal gå til bedre vei for både sykkel, bilister og kollektivtransport i kommunen. I–nær 40 prosent har liten tro på at de vil få noe igjen for bompengene

Det er Tenk Tromsø som står bak samferdselsprosjektet, og leder Veronica Wiik sier at bilistene er med på et spleiselag.

– Det bilistene går inn med som en andel utløser midler fra staten og er med i et spleiselag mellom både kommune og fylke. Det vil føre til en realisering av mange viktige prosjekter de neste årene, sier Wiik.

Hun oppfordrer bilistene til å skaffe seg autopass-avtale og brikke i god tid før bompengeinnsamlingen begynner.

Med en brikke må man maksimalt betale for 80 passeringer i måneden, og får i tillegg 20 prosent rabatt i bomringen. Hvis man kjører til og fra jobb i rushtiden, og i tillegg krysser bomringen 16 ganger utenom jobben, kommer utgiftene på 1382 kroner i måneden.