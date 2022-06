Det var like før klokke 15 lørdag ettermiddag at det oppsto to branner på russisk side av grensa ved Øvre Pasvik i Finnmark. Waling Gorter sto på norsk side av grensa og fotograferte den svarte røyken fra brannstedet.

Ifølge Preben Aursand, pressetalsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter, brant det 1-2 kilometer fra grensa, like ved tettstedet Rajakoski.

Det norske grensekommissariatet har ikke fått noe informasjon fra Russland om brannene, opplyser grensekommisær Jens-Arne Høilund til NRK. Heller ikke politiet har fått noe informasjon om brannen.

Grensen mellom Norge og Russland er 198 km lang. Den strekker seg fra Treriksrøysa til Grense Jakobselv. Grensen får både på land og langs vassdrag.

Vurderte spredningsfare

Pasvik grensestasjon varslet om brannen, skriver iFinnmark som omtalte hendelsen først.

110-sentralen gjorde vurderinger sammen med Sør-Varanger brannvesen om å rykke ut til grenseområdet.

Nødetatene mente at det ikke var noe spredningsfare til den norske sida og brannbiler ikke ble sendt til Øvre Pasvik.

– Men politiet og innbyggerne følger med på utviklingen, sier Lars Rune Hagen, operasjonsleder i Finnmark politidistrikt.

Til NRK forteller Forsvarets operative hovedkvarter at grensevaktene også fulgte med på utviklingen av brannen.

En kraftig brann i Rajakoski Du trenger javascript for å se video.

Var vitne

Waling Gorter var på tur ved Treriksrøysa der grensene til Norge, Russland og Finland møtes. Stedet ligger et par kilometer unna Rajakoski.

Han var vitne til brannene.

– Det kom et lite tomotors grensefly på russisk side. Det visste seg at det var mye bråk i motorene, sier Gorter til NRK.

Gorter forteller at lyden var grunnen til at han reagerte på flyet.

– Jeg snudde meg og det var enormt mye røyk som steg opp.

Gorter vet ikke om røyken og brannen har noe sammenheng, men ifølge han skjedde de to hendelsene like etter hverandre.

– Dette kunne ha vært en flystyrt, sier Gorter som forteller om den kraftige motorlyden.

Så ble det stille før han etterhvert også kjente lukten av brannen.

– Det var lukt av gummi og noe annet.

Brannen kunne godt ses på den norske sida av grensa mellom Norge og Russland. Foto: Waling Gorter

Hørte sirenere

Rett etter at brannen startet, hørte Gorter sirenere i Russland.

– Det var en sånn brannalarm som gikk. Det ble veldig mye oppstyr på andre siden.

Også iFinnmark forteller om øyenvitne som hørte russiske stemmer og kjøretøy på andre siden av den svært strengt overvåka grensa.

Ikke omtalt i Russland

Russiske medier har foreløpig ikke omtalt dagens branner i Rajakoski.

Men på en lokal gruppe på VK, et russisk sosialt medium, skrives det at et grensevaktanlegg skal ha brant ned i det russiske tettstedet.

Rajakoski er et «lukket» tettsted, det vil si man må ha en tillatelse for å kunne komme seg dit. Der er det innkvartert grensevakter og Rajakoski vannkraftverk ligger her.

Foto: Skjermdump, tatt kl.21:50 11.06.2022

Område med skogbrannfare

Ifølge Murmansk fylke er Rajakoski et område der skogbranner kan oppstå. På denne lista er det kun eleve tettsted i det store fylket.

I grenseområdet var de i dag over 20 varmegrader, men fortsatt liten skogbrannfare.