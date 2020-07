Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg rekker det akkurat, sier Bjørn Viljar Gunnarsson Husmo.

Han er avhengig av å få lappen innen sommerferien er over. Da skal han nemlig begynne som lærling i en annen kommune.

Hadde dette vært et «vanlig» år, kunne han risikert å ikke få førerkortet i tide på grunn av lange køer.

Kjørelæreren hans, Martin Johansson ved Tromsø Trafikkopplæring, forteller at han pleier å advare elever som vil gjennomføre førerprøven mellom juni og august. De kan måtte regne med to måneder ventetid.

I år er det annerledes.

– Til nå har det vært maksimalt tre uker venting for mine elever, og vi håper jo at dette kan fortsette, sier Johansson og legger til at han kun uttaler seg om oppkjøring til klasse B.

Før du kan gjennomføre oppkjøring: Ekspandér faktaboks Må all obligatorisk opplæring være fullført og registrert i våre system.

Må vandelen din være godkjent.

Må eventuell helseattest være levert.

Må teoriprøven være bestått. Kilde: Statens vegvesen

– Mye å ta igjen

I april hadde over 15.000 personer fått kansellert time til oppkjøring som følge av koronakrisen.

Først 13. mai ble det igjen tillat med kjøreopplæring og førerprøver for personbiler, men Statens vegvesen varslet da at det kunne ta noe tid før driften ble normalisert.

Å skulle ta igjen to måneder med kjøretimer har ført til at kjørelærere landet over har måttet jobbe mer enn vanlig.

– Det har blitt mye ekstra jobbing på alle i denne tiden. Trafikklærere som ellers jobber fra 8 til 16 jobber nå kveldstid og tidvis helg i tillegg.

Selv om Johansson har jobbet mye overtid, var det ingen selvfølge at køene skulle bli så korte.

– Personlig trodde jeg det skulle bli mye venting og misnøye blant elever og foresatte. Men etter mitt skjønn har Statens vegvesen løst utfordringene med koronakrisen på en god måte.

Bjørn Viljar Gunnarsson Husmo er fornøyd med både oppkjøringsdato og kjørelæreren. Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Det er nemlig Statens vegvesen som gjennomfører førerprøvene. Dag Terje Langnes i Statens vegvesen forteller at de har lagt alt annet til side for å kunne gjennomføre oppkjøringer.

– Det har blitt gjennomført førerprøver både på dagtid, kveldstid og helg, og vi har måttet finne nye løsninger, sier han.

– Vi ser at en del av grepene vi har tatt på grunn av korona kan ha positive effekter. Det er noe som vi ønsker å ta med oss videre, sier Dag Terje Langnes i Statens vegvesen. Foto: Andrea Melby/NRK

– Vanligvis er det den som skal kjøre opp som bestiller time, men etter gjenåpningen er det bare kjøreskoler som kan melde opp elever. Trafikkskolene vet som regel best om eleven er klar for oppkjøring, så på den måten kan vi sikre oss at flest mulig består prøven og køene mindre.

Langnes håper at noen av de midlertidige ordningene forblir når ting går tilbake til sitt normale.

– Vi ser at en del av grepene vi har tatt på grunn av korona kan ha positive effekter. Det er noe som vi ønsker å ta med oss videre.

Køene er ikke kortere overalt

Køene er imidlertid ikke like korte over hele landet, ifølge Jan Harry Svendsen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

– Vi har ingen statistikk, men enkelte opplever fortsatt mer ventetid.

Han oppfordrer trafikkskolene om å følge retningslinjene til Statens vegvesen for bestilling av oppkjøring, og minner om at man fortsatt er i en spesiell situasjon.

Martin Johansson ved Tromsø trafikkopplæring håper at køene blir like korte neste år, slik at kjøreskoleelever kan få oppkjøring når de trenger det.

Han kommer likevel med en oppfordring til elevene.

– Det viktigste er å komme godt forberedt. Dersom elevene består både den teoretiske og den praktiske prøven hjelper det på å korte ned køen.

Førerprøven til Bjørn Viljar Gunnarsson Husmo er rett rundt hjørnet, og den kommende lærlingen er spent.

– Det er den eneste sjansen jeg har før jeg flytter.

Kjørelæren tror det skal gå bra.

– Han er godt forberedt, sier Johansson.