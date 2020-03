Koronautbruddet gir svart hav for havfisketurisme

De økonomiske konsekvensene av koronautbruddet vil bli enorme for en rekke havfiskebedrifter langs norskekysten. Mange av bedriftene er familieforetak med få ansatte.

– Dette er en katastrofe for oss, sier daglig leder André Larsen ved Seiland Explore i bygda Hønseby, et av utkantstedene i Hammerfest kommune.

– Dette er en katastrofe for oss, sier daglig leder ved Seiland Explore, André Larsen. Foto: Privat

Fra opptur til nedtur

Etter flere år med knappe marginer opplevde familiebedriften økende interesse for jakten på storfisken i fjordene ved øya Seiland.

– 2020 lå an til å bli vår beste sesong. Vi var fullbooket fra april til ut august. September var halvveis fylt opp. Nå er det aller meste avbestilt. Nå i mars har vi sju gruppebestillinger som er falt i fra, sier Larsen.

– Hvor mye risikerer dere å tape på dette?

– Det har vi ikke hatt tid å regne på. Så langt har vi hatt mer enn nok med å søke på utsettelse av lån og avdrag. I tillegg leter vi etter potensielle støtteordninger. Vi tærer på reservene, og tåler neppe en sesong uten inntekter, understreker Larsen.

Møtte veggen

– Alt stoppet opp omtrent på dagen. Vi må nok ut og lete etter jobber det neste året, sier daglig leder i Laukvik Fiskecamp, Eivind Nilsen Foto: Privat

I Laukvik nord på Senja er situasjonen identisk. Her har Laukvik Fiskecamp møtt veggen etter tjue år med havfisketurisme.

– Alt stoppet opp omtrent på dagen. April og mai er avbestilt. Når det gjelder juni og juli er ting mer usikkert. Slik det ser ut nå, regner vi med at bestillinger for de to månedene også blir kansellert, sier daglig leder Eivind Nilsen.

Bedriften omsetter for opp til tre millioner kroner årlig. Familiebedriften har tre ansatte.

– Om hele sesongen går tapt, hva da?

– Vi har holdt på med dette i tjue år, og kommer til å klare oss. Vi er ikke høyt belånt, men regner likevel med å måtte gå ut i andre jobber det neste året, sier Nilsen.

Det er slike øyeblikk de mange tusen fiskeglade turistene drømmer om, en kjempekveite som kommer opp fra havdypet. Foto: Kristian Keskitalo / Wildwater Fishing

Milliardindustri

Havfisketurisme er en næring som de siste årene har hatt en voldsom vekst. Det er blitt til milliardindustri, og representerer etterlengtet aktivitet for en rekke mindre samfunn langs norskekysten, i særdeleshet i nord.

Leder i NHO Arktis, Målfrid Baik, sier de allerede er begynt å se på tiltak som kan lette byrden for utsatte bedrifter.

– For det første forsøker vi å være i kontakt med bedriftene for å kartlegge behovene. Dette blir videreformidlet til regionale og lokale myndigheter og Innovasjon Norge, som sitter på midler, understreker hun.

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis. Foto: Moment Studio

Omdisponering

Baik legger vekt på at den ekstreme situasjonen kan åpne for omdisponering av økonomiske hjelpemidler.

– Vi har fått signaler om at både Innovasjon Norge og de andre aktørene ser på mulighetene for å kunne vri midlene på en måte som fremdeles er innenfor de nasjonale rammene. I tillegg er vi i dialog med nasjonale myndigheter for å se på hvordan vi kan finne tiltak som treffer lokalt, sier Baik.