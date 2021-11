Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er bra råd, men det er jo bare anbefalinger, og ikke tiltak.

Det sier student Anniken Richardsen Olsen til NRK om smittevernrådene Tromsø kommune nylig innførte.

Hun tror nye påbud kan være en bedre idé nå som både koronasmitten og sykehusinnleggelsene i byen er på sitt høyeste noensinne.

Fredag klokken 14.00 holder kommunen pressekonferanse, hvor planen for å bekjempe økende smitte skal presenteres. Det er særlig knyttet spenning til om byen gjør som Trondheim og dropper smitteverntiltak, til fordel for å videreføre eller utvide anbefalingene sine.

Sistnevnte er det flere som mener er en dårlig idé.

– Jeg tror folk er slitne av alle de forholdsreglene, men så er man også avhengig av å følge dem, sier professor og fagleder ved NTNU og ordfører i Oppdal kommune, Geir Arild Espnes.

Bør vurdere smittevernkrav

Blant dem som mener det er nødvendig at flere kommuner krever tiltak gjennom forskrifter, og ikke bare gir anbefalinger og råd, er Helsedirektør Bjørn Guldvog, som varsler at jula kan stå i fare dersom smitten får herje fritt.

Anbefalingene i Tromsø nå er å bruke munnbind når man kan, redusere sine nærkontakter, holde meteren, samt økt bruk av hjemmekontor.

Det er det ikke alle som er klar over. En av disse er student Aksel Sivertsen ved UiT. Han har ikke fått med seg at det har kommet nye anbefalinger, og er ikke alene.

Også Ragavan Thamotharampillai, som studerer ved samme universitet, er usikker på hvilke anbefalinger som gjelder for øyeblikket.

PÅBUD: Ragavan Thamotharampillai mener en anbefaling om munnbind ofte fører til at folk dropper å bruke det. Hvis man vil at folk skal bruke munnbind, er det bedre med påbud, tror han. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg er jo fullvaksinert, så jeg har vel tenkt at det går greit, sier han, og legger til at han tror det kan være lurt å begynne med munnbind framover.

Han mener kommunen nå bør vurdere å gå fra anbefaling til krav.

Jusstudent Anniken Richardsen Olsen tror at valgfriheten som hører med til anbefalingene, fører til at flere dropper dem.

– Man velger jo selv, og da tror jeg det er mange som velger å ikke bruke munnbind, sier hun.

Hun tror det er mange som er lei hele pandemien, som i neste uke vil ha vart i 20 måneder.

TRYKK: Det har den siste uka vært lange køer utenfor teststasjonen i Fredrik Langes gate i Tromsø sentrum. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

– Folk er slitne

Geir Arild Espnes er professor og leder for faggruppe for Folkehelse og samfunnsmedisin ved NTNU. Han er også ordfører i Oppdal, og for tiden i permisjon fra professorjobben.

– Jo trøttere man blir av de inngripende tiltakene, desto større terskel føler vi det er for begynne på igjen, uten at vi helt definitivt får beskjed om å gjøre det, tror Espnes.

TYDELIG: Geir Arild Espnes er for tiden ordfører i Oppdal, og har permisjon fra professorjobben på NTNU. Der er han leder for faggruppe for folkehelse og samfunnsmedisin, og Senter for helsefremmende forskning. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Han påpeker at nordmenn har stor tillit til myndighetene.

– Samtidig blir man som individ og samfunn sliten. Det (en anbefaling, journ.anm.) blir kanskje for svakt signal til at man tar på seg det munnbindet igjen.

Espnes påpeker at vi er i en ganske annen situasjon nå sammenlignet med før, siden hele 90 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert. At både smitten og sykehusinnleggelser skyter i været, gjør det vanskelig for folk å vurdere hvordan man skal oppføre seg.

Samfunnet har jo tross alt åpnet opp, og det kan virke forvirrende, sier han.

– Jeg tror nok at den norske befolkninga må ha tydelige signaler. Hvis myndighetene vil at vi skal bruke munnbind må de kanskje komme med et påbud igjen.

LYKKE: Hele Norge feiret da gjenåpningen av samfunnet fant sted i september. Nå kan det igjen bli aktuelt med smittevernpåbudene mange trodde vi var ferdige med. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Helsepersonell er slitne

Intensivsykepleier Rita Paulsen sier hun forsøker å for å holde på overskuddet. De siste ukene har arbeidsplassen hennes, Universitetssykehuset Nord-Norge, hatt rekordmange covid-19-innleggelser.

– Jeg prøver å hvile og gjøre andre ting mest mulig når jeg har fri. På jobb prøver jeg å backe kolleger, og holde humøret oppe, sier hun.

Rita Paulsen (sittende) sier det er nok å gjøre på jobb ved intensivavdelingen på UNN i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen / Per-Christian Johansen

– Vi har stilt opp, og fortsetter å gjøre det. Men det koster, både fysisk og mentalt.

Denne uka har sykehuset gått i gang med å hente personell på lån fra andre steder i landet, og sykehusdirektør Anita Schumacher ber nå om smittevernpåbud i Tromsø:

– Hvem som skal bestemme av lokale og nasjonale myndigheter skal ikke jeg blande meg for mye opp i, men det blir vanskelig uten strengere tiltak, sier hun til Nordlys.

Ber folk følge anbefalinger

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) håper at folk vil følge anbefalingene som gjelder.

Ordføreren i Tromsø mener det er lite annet å gjøre enn å fortsette å følge de rådene som har kommet. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Vi slipper opp og får en ny smittebølge, som er krevende. Men vi må forholde oss til anbefalingene, og gjennomføre påleggene. Det er jo derfor vi har klart å slå ned på smitten tidligere, sier Wilhelmsen.

– Vi må bare stå i det. Det er bedre forutsetninger nå enn for et år siden. Det er også utrolig viktig at de som lar seg vaksinere gjør det, avslutter han.