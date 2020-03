Eldre og syke får egne åpningstider i butikkene

– Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra kunder som ikke tør å handle på grunn av at de nettopp har hatt en kreft- eller hjerteoperasjon, sier butikksjef ved Coop Extra på Sjøvegan, Agnar Fossbakk.

Derfor foreslo han for ledelsen i Salangen kommunen at de burde legge til rette for egne åpningstider i butikkene for folk i risikogruppene.

Som sagt så gjort. Som første kommune i landet har Salangen nå innført egne åpningstider for folk som er ekstra sårbare for koronasmitte.

Mellom klokken 07.00 og 09.00 er dagligvarebutikkene på Sjøvegan kun tilgjengelige for folk i risikogruppene.

Han mener at det beste for denne kundegruppa er å handle så tidlig som mulig på dagen.

Da er butikkene nyvasket og på sitt reneste.

– Så er det en tid på døgnet hvor det normalt sett er lite aktivitet. Det er en veldig fin tid for denne gruppen å komme inn, sier butikksjefen om tidspunktet risikogruppen skal handle.

Kjøpmann i Rema 1000 på Sjøvegan, Ann-Charlotte Selmersson bekrefter at de også holder åpent kun for risikogruppen mellom klokken 07.00 og 09.00

– Vi ble enige om dette sammen med Salangen kommune, for at man skal få kunne handle uten å trenge og være redd for å bli smittet, sier hun.

Vakter i butikkene

Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo, forklarer at de ønsker å opprettholde dagliglivet på tross av situasjonen de nå står i.

– Det å kunne handle i butikken er en veldig vanlig og hverdagslig ting som vi har behov for. Så vet vi at vi har noen i risikogruppen som vegrer seg for å handle, derfor var dette et kjempepositivt initiativ.

Videre forteller hun at de nå har omplassert personell i kommunen ute på butikkene.

De skal informere kundene, og sørge for at kun risikogruppa handler mellom klokken 07.00 og 09.00.

Ingeborg Woll Elvenes er lærer på Salangen skole, men i dag fungerer hun som butikkvakt. Foto: Privat

– Det er kommunalt ansatte. I dag er det ansatte fra Salangen skole som ikke har nettundervisning med elever, som står vakt.

Ordføreren forklarer at ordningen er bygd på tillit til kundene. Vaktene kan ikke fysisk stoppe kunder fra å gå inn i butikken.

– Man vil gjøre folk oppmerksomme på hvorfor vi gjør dette. Hvis du ikke trenger å handle mellom 07.00 og 09.00 så bør du ikke gjøre det.

