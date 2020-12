Koronasmittet jobber på legekontor: – Situasjonen er uoversiktlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag ble et ytterligere, helt nytt smittetilfelle avdekket i Senja kommune. Personen jobber hos Senjalegen på Finnsnes.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Den smitta har vært på jobb før symptomene meldte seg, men har brukt beskyttelsesutstyr i kontakt med pasienter, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Tre pasienter, fire ansatte og fire andre nærkontakter i karantene.

Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien sier det er bekymringsfullt at personen ikke har vært i kontakt med andre kjente smittede.

– Situasjonen er uoversiktlig. Akkurat nå har vi ingen god forklaring på hvor smitten kommer fra. Derfor sier vi at det du kan utsette, det bør du derfor utsette. Du kan godt utsette å gå til frisøren en ukes tid. Det viktigste er å unngå de situsjonene der mange mennesker er nært over lang tid. Det er typisk kjøpesenter, julebord, juletrefester. Det bør man unngå i størst mulig grad, sier kommuneoverlegen.

Søndag har 78 personer i kommunen tatt koronatest. Disse ventes å være klar i løpet av kort tid.

– Det er gledelig at 40 av 41 prøvesvar fra lørdag viser negativt resultat, også de som hadde symptomer på korona, sier Hovda Lien.

Rødt nivå

Kommunen har også valgt å sette legekontoret på Finnsnes i «rødt nivå».

Blant annet avlyses all pasientrettet kontakt som ikke er strengt nødvendig. Eliseussen opplyser om at noen avtaler går som planalgt, men at flere pasienter ikke kan møte opp fysisk for sine timer.

Lørdag ble det kjent at en ansatt i en barnehage på Silsand, hadde testa positivt for covid-19. Denne personen ble trolig smittet på UNN Harstad i forrige uke.

En ungdomsskoleelev i vedkommendes familie hadde utviklet symptomer på korona, og en hurtigtest viste positivt prøvesvar. Som følge av dette ene smittetilfellet, ble mellom 150 og 200 personer satt i karantene.

Tomt i løpet av en time

Oppfordringa fra Senja kommune om å holde seg hjemme og ikke oppsøke store forsamlinger, har folk tatt til seg. Det kan senterleder Stig Bergheim på det største kjøpesenteret på Finnsnes bekrefte.

Søndag var det langt færre kunder å se enn på en vanlig søndagsåpent før jul. Og da nyheten kom om smitte på lørdag, kom effekten umiddelbart.

– Ja, det var nesten magisk. Fra et fullt senter med masse folk inne og i gangene, så var det nesten tomt i løpet av en time. Det gikk fra å være lørdagskaos til å bli som en normal mandag. Så dette påvirker folk.

Vanligvis er det fullt av folk på søndagsåpent før jul. Denne søndagen, etter at Senja fikk en ny og uavklart smittesituasjon, holdt de fleste seg hjemme fra handelen. Foto: Linda Pedersen / NRK

Vil unngå smitte på kjøpesenter

Handelsstanden på Finnsnes har tidligere tjent penger på at byer som Tromsø og Harstad har hatt et større smittetrykk. Folk har kommet fra alle kanter av distriktet for å handle. Nå er det byen i Midt-Troms som blør.

Senterleder Stig Bergheim ved Amfi Finnsnes. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Det her påvirker folk, og det er veldig bra. Det katastrofale for oss er ikke at senteret må stenge, men om vi bidrar til å være en smittebombe. Vårt fokus nå er å unngå å spre smitte, ikke få mest mulig omsetning.

Nå er det en uavklart situasjon i Senja kommune. I hvilken grad vurderte dere å avlyse søndagsåpent?

– Søndagsåpent er faktisk positivt. Vi ser at folk er påpasselige med å handle på helt andre tidspunkter enn tidligere. Nå utvider vi åpningstidene maksimalt, slik at handelen kan spres så mye som mulig.