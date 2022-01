Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi satt og spiste middag da kapteinen ropte ut over høyttaleranlegget at han hadde en viktig beskjed og at vi måtte høre nøye etter, sier svenske Fabian Norlin til Expressen.

Lørdag fikk Norlin og de 300 andre om bord på «Roald Amundsen» beskjed om at tre av gjestene hadde testet positivt på covid-19.

– Det var litt uventet. Man hadde trodd at med så mange tester så burde det vært ganske trygt, så det er overraskende, sier han.

I tillegg til de tre smittede er fire andre passasjerer og fire i mannskapet betegnet som nærkontakter.

Ingen av de smittede har symptomer på sykdom, men både de smittede og deres nærkontakter er isolert på lugarene sine.

Strengt testregime

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten Expeditions sier de har strengt testregime på ekspedisjonscruiset.

– Vi har innført en rekke strenge tiltak for å beskytte mannskapet og gjester som er med oss på ekspedisjonscruise. Det innebærer krav om tre negative PCR-tester før ombordstigning, og når de kommer om bord blir de også antigentestet.

Pressevakt i Hurtigruten Expedition Øystein Knoph, sier de har noen av de aller strengeste retningslinjene for smittevern og smittesporing i den internasjonale cruisebransjen. Foto: Hurtigruten

– Men likevel har man fått smitte på ekspedisjonscruiset?

– Likevel er det et svært begrenset antall som har testa positiv. Vi er glade for at vi gjennom den rutinemessig testinga vi gjør kan avdekke dette og iverksette tiltak, sier han og legger til;

– Alle andre gjester og mannskapsmedlemmer har testet negativt.

Skipet ligger nå ved Rongé Island og Larsen isbrem, viser skipskartjenesten Marinetraffic.com. Foto: marinetraffic.com

Fortsetter seilasen som planlagt

Det er for tiden flere titalls ekspedisjonsskip som seiler mellom Sør-Amerika og Antarktis.

Like før jul ble en 82 år gammel kvinne evakuert fra et luksuscruiseskip etter å ha fått covid-19. Kvinnen døde senere på et sykehus i Chile.

Pressevakt Øystein Knoph sier de har helsepersonell for å ivareta gjestene om bord dersom de skulle bli syke.

– På MS «Roald Amundsen» har vi et velutrustet medisinsk senter hvor det er døgnkontinuerlig bemanning med lege og sykepleier.

Ekspedisjonscruiset startet 27. desember fra Punta Arenas i Chile, og skal vare 16 dager. Ifølge pressevakta skal seilasen fortsette som planlagt.

– Det er ei vurdering vi gjør i samråd med de medisinske ekspertene vi har et samarbeid med og i samråd med chilenske myndigheter.

«Roald Amundsen». har før vært rammet av smitte. Rundt 70 personer ble smittet i et omfattende utbrudd under et cruise rundt Svalbard sommeren 2020.