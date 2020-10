Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er heldigvis veldig glade i hverandre, så det går veldig fint.

Det sier Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy. Han og hans gravide kjæreste er på sykehuset i forbindelse med fødsel, og på grunn av flere smittetilfeller får de ikke forlate sykehusrommet.

– Vi er innesperra på et rom som er 4x4 meter, og vi får ikke lov å gå ut i korridoren engang. Heldigvis har vi toalett på rommet, så vi kan gå på do. Ellers er vi her inne 24 timer i døgnet, sier han.

– Vi har det fint og er i de aller beste hender, sier «Kokkejævel». Foto: Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Onsdag kveld ble kjæresten hans Christine Pedersen sendt til sykehuset, da fødselen var i gang. Plutselig stoppet den opp, og nå venter de spent på at den lille gutten skal komme. Men å kun vente inne på et lite sykehusrom, så de ikke for seg.

– Nå må vi begynne å skape oss en hverdag her inne, sier «Kokkejævel».

På bloggen sin skriver «Kokkejævel» at de har det bra etter forholdene. Han forteller at dagene går med til å gå frem og tilbake, hoppe på ball, strikke og jobbe litt.

Han skriver og at han er glad for at det nå tas grep for å få kontroll:

«Virker nesten som om viruset har vært helt uten kontroll her, så bra de tar veldig strenge grep nå. Det aller siste vi ønsker, for vår egen del, er koronasmitte på rommet. Vi har hatt nok nå.»

Selv om det står en kaffemaskin rett utenfor døren, får de ikke lov til å hente selv. – Sykepleierne kommer inn med kaffe og mat, sier «Kokkejævel». Foto: Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy

Det var TV 2 som først skrev om «Kokkejævel» og kjæresten.

Forventer flere smittede

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, skriver på Facebook fredag kveld at «alvoret er kommet til byen».

Fredag sa ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, at kommunen jobber iherdig med smittesporing for å få kontroll på situasjonen. Foto: Allan Klo / NRK

Til nå er nærmere 100 personer i karantene i kommunen. Fredag sa Sivertsen Næss at de forventer flere smittede og flere som må i karantene utover helga.

Hammerfest kommune holder en pressekonferanse lørdag klokken 14.00 for å informere om koronasituasjonen.

Hele regionen bidrar

Av de tolv som er smittet, er det ti som er ansatte på sykehuset i Hammerfest. I tillegg er nærmere 60 ansatte i karantene. Blant de i karantene er klinikksjef Jonas Valle Paulsen og kommunikasjonssjef Eirik Palm.

Med andre ord er sykehuset kraftig rammet. Helse Nord sender derfor helsepersonell fra hele regionen for å bistå i Hammerfest. Det skriver Helse Nord på egne nettsider.

administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Nå stiller hele regionen opp, slik strategien vår er i vårt beredskapsarbeid for å håndtere koronapandemien, sier administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae.

Fem intensivsykepleiere fra Mo i Rana, en anestesisykepleier fra Mosjøen, en overlege fra Sandnessjøen, tre leger fra UNN og en lege fra Nordlandssykehuset skal til Finnmark for å jobbe. I tillegg er det innleid helsepersonell fra bemanningsbyrå.

Finnmarkssykehuset er takknemlig for at hele regionen stiller opp.

– Ansatte i Finnmarkssykehuset gjør en uvurderlig og fantastisk jobb i denne situasjonen vi nå står i, og vi setter stor pris på den støtten vi får i en krevende situasjon, sier administrerende direktør i Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin.