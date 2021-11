Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag avgjøres det om koronasertifikatet skal innføres i Tromsø, som første by i Norge. Dette har vært ønsket fra ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i flere uker.

Prosessen så langt har ikke vært uten dramatikk, og innføringen har allerede vært utsatt flere ganger.

Nå er den utsatt igjen.

I et ekstraordinært møte er et flertall av politikerne nemlig enige om at byen likevel ikke vil innføre koronapass denne uka. Dette flertallet består av Ap, SV, Sp og MDG.

Flertallet er også enige om at sitteplikten på utesteder fjernes, og vil dermed lette noe på koronatiltakene i byen.

IKKE ENKELT: Veien til koronasertifikat har ikke vært lett for Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), som er en av de største forkjemperne for å ta ordningen i bruk lokalt. Foto: Terje Pedersen/NTB

I innstillingen fra kommunedirektør Stig-Tore Johnsen heter det at det fortsatt er for tidlig, først og fremst fordi den tekniske løsningen ikke er oppdatert til å opptre forsvarlig med tanke på personvern.

– Vi fikk vite i går at dette ikke var gjort, sier kommunedirektør Johnsen og fortsetter:

– Å ta i bruk med den løsningen som i dag er tilgjengelig er ikke forsvarlig med tanke på GDPR-lovverket.

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at kommuneoverlegen og kommunedirektøren frarådet å innføre koronasertifikatet slik ting ser ut nå, og det er trolig bakgrunnen for at flertallet nå snur om å innføre

Koronasertifikat i Tromsø Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og en rekke andre Tromsø-politikere tar til orde for at koronasertifikat bør bli et alternativt smitteverntiltak i Norge.

Regjeringen åpner for at kommuner kan ta i bruk koronasertifikatet. Det vil Tromsø kommune gjøre så fort som mulig, og senest tirsdag 16. november, opplyser Wilhelmsen. Andre byer bestemmer seg for å vente.

FHI tviler på at koronasertifikat kan tas i bruk så raskt som Wilhelmsen ønsker. En forskrift for å regulere bruken av sertifikatet må først på plass, mener FHI.

Tromsø kommune utsetter innføring av koronasertifikatet til fredag 19. november.

Wilhelmsen sier til NTB at byen er klar for å innføre sertifikatet, og at saken har stort politisk flertall. De venter bare på den tekniske løsningen.

Kritikere arrangerer demonstrasjon i Tromsø sentrum mot den nært forestående innføringen av koronasertifikatet.

FHI opplyser til NRK at det fortsatt kan være 1-2 uker før den tekniske løsningen for sertifikatet er ferdig utarbeidet.

Både kommuneoverlegen og kommunedirektøren i Tromsø fraråder politikerne i byen til å innføre sertifikatet nå grunnet personvernhensyn, og ber om en uke med videreføring av eksisterende tiltak. Politikerne bestemmer seg for å følge rådet. Vis mer

Sertifikatet er ikke ferdig utarbeidet

Koronasertifikatet har også møtt kritikk, både fra jurister og deler av innbyggerne i Tromsø. Lørdag var det demonstrasjon ved Stortorget i byen.

I går meldte FHI at det kan ta opp til to uker før koronasertifikatet er klart til bruk.

Wilhelmsen har sa i helgen at koronasertifikatet har bred politisk oppslutning i Tromsø.

– Koronapasset blir innført så fort vi har det tekniske på plass. Beskjeden fra helsedepartementet var at det skulle være det i starten av uka som kommer, sa han på søndag.

Ordføreren får også sterk kritikk fra Frp og Høyre i formannskapsmøtet, som mener hele prosessen, der Wilhelmsen har frontet Tromsø som pilot for koronasertifikat i Norge, så langt har vært en fiasko.

Ifølge kommunen er det registrert 55 nye smittetilfeller i Tromsø det siste døgnet. Tirsdag var 23 pasienter med koronasmitte innlagt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 21 av disse ligger i Tromsø, mens de siste to er innlagt i Narvik.