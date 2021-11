Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg tenker hvis alt går bra, og departementet ikke har noen begrensninger vil det bli innført seinest tirsdag, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) i Tromsø.

Først må de få på plass noen formaliteter, og det første formannskapsmøtet har de på tirsdag, forklarer han.

Under dagens pressekonferanse la nemlig statsminister Jonas Gahr Støre frem at kommuner nå kan innføre koronasertifikat.

– Vi har fått tydelig beskjed om at kommunene trenger hjelp med å håndtere smitten. Vi lager en forskrift som gir kommunene mulighet til å innføre koronasertifikat lokalt, sa Støre.

– Bra for utestedene

Det høye smittetrykket i Tromsø har ført til at kommunen tirsdag denne uken innførte koronarestriksjoner, gjeldende fra onsdag. Der var blant annet kravet om bordservering på utesteder.

Ordføreren i Tromsø tror koronapasset vil være bra av flere grunner. Både at flere tar vaksinen, og at man får åpnet opp samfunnet ytterligere.

– Vi har stått på en stund for å få dette til. Vi ser nå at vi kan åpne opp uteplassene og samfunnet for øvrig ytterligere, og vi vil få flere som vil vaksinere seg, for å nettopp benytte seg av tilbudene på byen.

– Som jeg tolker det så langt, tar forbehold om det, er det slik at de som vil på byen nå, kan vise koronapass og komme inn. Det er også bra for uteplassene, at det ikke blir noen begrensninger, sier Wilhelmsen.

Sånn forklarte statsministeren det:

– Dersom en kommune har innført krav om en meters avstand og bordservering på utesteder, så kan kommunen i tillegg legge inn et krav om koronasertifikat. Da kan utestedet drive som vanlig, dersom gjestene har grønt sertifikat, sa Støre.

– Ikke aktuelt

Flere kommuner har opplevd et høyt smittetrykk de siste ukene, blant annet Trondheim.

Der er det ikke aktuelt å innføre koronapass ennå, ifølge ordfører Rita Ottervik. Hun forklarer at det er fordi smitten i hovedsak er blant barn i barneskolealder og deres foreldre.

– Men om utviklinga skulle eskalere og vi har behov for ytterligere samfunnstiltak, så er det godt å vite at vi har den muligheten i stedet for å innføre begrensninger som å stenge ned restauranter, konserter eller lignende, sier Ottervik.

Hun utelukker ikke at det kan bli aktuelt, men man vil først vente og se hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

– Vi har nylig satt inn tiltak som vi har bestemt at skal vare fram til 24. november – da vil det bli en ny vurdering, med mindre det blir en alvorlig utvikling i smittetallene. Men vi håper tiltakene vi har innført virker nå etter hvert så vi får stabilisert smittesituasjonen i Trondheim.

Støtte fra næringslivet

Ivar Horneland Kristensen i hovedorganisasjonen Virke mener det er riktig å bruke koronasertifikat innenlands for å bekjempe smitten.

Han representerer 24 000 virksomheter i Norge med totalt over 280 000 ansatte.

– Vi må bruke de virkemidlene vi har for å holde samfunnet mest mulig åpent og samtidig unngå å ramme virksomhetene som lever av å samle folk, sier den administrerende direktøren.

De oppfordrer regjeringen til å ta dem med når det gjøres nye vurderinger rundt for eksempel bruk av koronasertifikatet.

– Vi kan fange opp uheldige konsekvenser, og vi kan bidra til gode løsninger når vi blir involvert tidlig, sier Kristensen.