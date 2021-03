Veronica Kristiansen og datteren Celine Severinsen trer på seg sykkelskoene og klikker seg fast i pedalene på hver sin landeveissykkel plassert foran TV-en. Fastmontert på hver sin sykkelrulle er de igjen klare for en av mange treningsturer fra loftstuen hjemme i Alta.

– I dag skal vi sykle en rolig tur sammen i London. En virtuell tur i London, sier Veronica.

Dagens treningsøkt gjør de sammen med syklister fra hele verden ved hjelp av et dataprogram. Programmet gir deg en virtuell fremstilling av syklingen du gjør på en sykkelrulle.

– Det er artig at man kan måle seg mot hverandre på likt grunnlag som når man er ute. Jo mer man holder på med dette, jo mer lever man seg inn i denne verdenen, sier Veronica.

Mor og datter på virtuell sykkeltur i London sammen med syklister fra hele verden. Men det er også noen kjente å treffe på. – Nå så vi akkurat samboer min som er på jobb på brannstasjonen. Han kom syklende forbi, sier Veronica. Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Startet på grunn av korona-nedstengning

I løpet av kort tid har også datteren Celine blitt en ivrig syklist. Til nå har hun syklet over 900 kilometer på sykkelrullen, og trener tre til fire ganger i uken.

– Jeg startet i mars i fjor under nedstengningen. Dette var et veldig fint alternativ da vi ikke kunne dra på håndball- eller fotballtrening, sier hun.

– Det går egentlig ritt hele tiden som man kan melde seg på, sier Veronica. Hun vant den første runden i Norges Cykleforbunds vintercup i år. Forbundet arrangerer ritt hver onsdag på Zwift. Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Celine er en av flere som har vært nødt til å ty til andre treningsformer det siste året. Ifølge The American College of Sports Medicine er digital trening den treningsformen som antas å bli mest populær det kommende året.

Norges Cykleforbund startet rett før nedstengingen et eget utvalg for e-sport sykling. I desember i fjor ble også det aller første verdensmesterskapet i E-sport arrangert. Der deltok blant andre den kjente norske proffsyklisten Edvald Boasson Hagen.

– Jeg tror det vil komme flere slike alternativer, hvor man kan trene sammen på slike plattformer, sier Veronica.

Edvald Boasson Hagen deltok i det aller første verdensmesterskapet i e-sport sykling. Hagen endte til slutt på 35. plass. – Det er ikke det samme som å sykle ute, blant annet med tanke på det taktiske spillet. Men det er mange andre aspekter ved plattformen som gjør det veldig realistisk, sa han til NRK før mesterskapet. Foto: Bryn Lennon / Getty Images

Formidabel interesse

President i Norges Cykleforbund, Jan-Oddvar Sørnes, har opplevd en formidabel interesse for denne typen sykling. Deres satsing startet da koronapandemien satt en stopper for flere ritt i fjor.

– Vi visste at det fantes en del produkter på markedet, så vi kastet oss kjapt rundt og startet i det små med NCF spring cup på Zwift. Entusiasmen og deltagelsen har vært over all forventning, sier han.

Ifølge Sørnes er programmet Zwift den plattformen som er mest utbredt internasjonalt, derfor har også det forbundet valgt å arrangere ritt der. Men det finnes også flere andre lignede programmer.

I år er interessen rundt rittene større enn noensinne.

– I snitt har det vært nærmere 500 ryttere som har vært med i NCF Vinter Cup i Norge. Av disse har det vært opp mot 150 barn og unge, sier han.

Jan-Oddvar Sørnes, president Norges Cykleforbund, har opplevd en formidabel økning i interessen for virtuelle sykkelritt. – Det har virkelig tatt av, sier han. Foto: Privat

Utendørs sykling fortsatt best

Hovedmålet til Veronica i Alta er å holde seg i form, men treningen foran TV-en hjemme har også gitt resultater. Hun vant nemlig årets første runde i Norges Cykleforbunds Vintercup på Zwift.

– Det er artig å måle seg mot andre gode norske syklister, sier hun.

Også datteren Celine vil se hvor langt hun kan nå, og tipper at den nye interessen kommer til å gå litt på bekostning av fotball og håndball.

Til tross for at begge synes treningen innendørs er et godt alternativ, gleder de seg til å delta i ritt utendørs til sommeren.