– Denne ble født i dag. Han har fått rødt merke i hodet, så han skal avlives seinere, sier geitebonden Raymond Mathisen.

Som andre geitebønder tjener han mest penger på melk. Å avle opp alle geitekillingene som blir født er lite lønnsomt.

Derfor blir rundt 30.000 nyfødte bukkekillinger avlivet og kastet hvert år, ettersom de ikke kan produsere melk.

Raymond Mathiesen synes det er for galt.

– Den fineste tida er nå når vi begynner å få liv i gården. Nye kje blir født. Men samtidig har vi den baksiden at vi må avlive en god del av dem. Den jobben blir tyngre og tyngre for hvert år, sier han.

Som styreleder i Arktisk kje prøver han, sammen med andre bønder fra Nordland og Troms, å selge mer kjøtt fra geita.

Nå kan det se ut som at koronaviruset kan hjelpe geitebøndene og andre norske bønder. Utviklingen tyder på at pandemien gir norskprodusert mat et oppsving.

Rødt merke i panna betyr at geitekillingen skal avlives. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Pilene peker oppover

Lokalmatsalget måles hvert år. Bransjeorganisasjonen Matmerk, der Nina Sundquist er administrerende direktør, har god oversikt.

– Noen produsenter forteller at det har vært økt salg etter at korona inntraff. Andre opplever mindre salg og kjenner på fortvilelse og usikkerhet.

Derfor mener hun det er for tidlig å si noe konkret om konsekvensene av koronapandemien. Men tendensen, beskriver hun slik:

– Vi ser et større ønske blant forbrukerne om å kjøpe lokal mat. Der ser vi at pilene peker oppover.

De pilene tror forsker Annechen Bahr Bugge vil fortsette ytterligere oppover, på grunn av pandemien.

Annechen Bahr Bugge forsker på norske matvaner, og sier at koronakrisen kan gi økt interesse for lokal mat. Foto: Oslomet - storbyuniversitetet

Tryggere mat

– Bare de siste årene ser vi en økt interesse for norsk matkultur. Den tror jeg øker i lys av korona-utbruddet, sier Annechen Bahr Bugge.

Hun forsker på norske matvaner ved OsloMet – storbyuniversitetet, og mener dette skjer fordi folk har høy tillit til norsk matproduksjon.

– Vi ser allerede endringer. Vi har blitt mer engstelig, mer opptatt av det norske, det nære og det autentiske, sier hun.

Bahr Bugge forteller blant annet om økt interesse for matvarer som rotgrønnsaker, sauekjøtt og kjekjøtt.

– Forbrukerne foretrekker norske landbruksprodukter. Inntrykket er at norske produkter er tryggere enn mye av det vi importerer, og det inntrykket tror jeg blir forsterket nå.

Det er det flere som merker.

Geiter som produserer melk er verdifulle for geitebonden. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vil kjøpe lokalt

Hos matprodusenten Mydland i Tromsø har de opplevd økt etterspørsel fra dagligvarene etter korona-krisen.

– Vi merker at folk ønsker å kjøpe lokalt, sier daglig leder Kurt Mydland.

Også Norgesgruppen bekrefter at interessen for lokal mat har økt de siste årene. På 10 år har Meny femdoblet salget av lokal mat.

I 2019 passerte salget av lokal mat en milliard i omsetning.

Bahr Bugge sier interessen tidligere undersøkelser viser at interessen også er stor blant de unge.

Oslomet-forskeren tror vi kommer til å se kjekjøtt på flere norske middagsbord fremover.

Hun har en klar oppfordring til norske matvareprodusenter:

– Smi mens jernet er varmt!