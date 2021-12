Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg synes det er rart at vi måtte vente til helsevesenet er maksbelastet før vi valgte å stramme inn, sier Sara Marie Guttormsen.

Hun er moren til Erle Jørgensen på syv år som har et svært sjeldent syndrom kalt Pallister Killian. Hun kan verken sitte, stå, gå, snakke eller høre. Hun kan heller ikke spise selv.

Etter at landet åpnet opp, har det etter hvert blitt mye sykdom og karantene blant dem som jobber som personlige assistenter (BPA) i hjemkommunen Alta.

– Vi er nødt til å jobbe både natt og dag med Erle selv, der vi vanligvis ville hatt nattevakter, sier Guttormsen.

Innstramming med bismak

Sara Marie Guttormsen syns det er bra at det strammes inn i Norge nå, og kan nå endelig glede seg til jul. Men det er med en liten bismak.

Hun mener at hvis man hadde ventet med å åpne opp, så hadde ikke helsevesenet og helsetjenester vært så sprengt på kapasitet som de er nå.

– Vi skulle heller satt inn mildere tiltak tidligere og ikke åpnet opp som om det ikke var en pandemi lenger, sier Sara Marie Guttormsen.

Sara Marie Guttormsen frykter datteren Erle vil dø dersom hun blir smittet av koronaviruset. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– For lite og for sent

Guttormsen får støtte fra overlege og professor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Mads Gilbert.

– Det er bra at det kommer nye tiltak, men det er for lite og for sent.

Overlege og professor ved UNN, Mads Gilbert, ønsker å gjeninnføre «tometeren». Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Overlegen forteller at det stadig kommer inn nye rapporter om massespredningssituasjoner slik som på Scatecs julebord på Aker brygge i Oslo.

– Det betyr at det blir et stort antall smittede og dermed flere som må på sykehus, sier Gilbert.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, ønsket å innføre tiltak tidlig i november for å unngå at smittesituasjonen ble for overveldende for helsetjenestene.

Frykter jul i isolasjon

Det siste døgnet ble det registrert 5259 nye koronasmittede i Norge. Det er det høyeste antall registrerte på ett døgn.

Sara Maire Guttormsen føler ikke at hun går en tryggere jul i møte, selv etter de nasjonale tiltakene.

– Det er jo så mye smitte over alt. Jeg ser liksom ikke for meg at det skal bli så mye mindre fremover, sier hun.

For første gang på én måned var Erle på skolen denne uken, etter å ha blitt kraftig rammet av en forkjølelse tidligere i vinter. Forkjølelsen førte til at syvåringen trengte pustehjelp.

Erle skal ikke legges inn på sykehus med mindre det er noe akutt som krever operasjon.

Sara Marie Guttormsen forteller at hun og familien gjør mye av arbeidet de egentlig har fått innvilget at skal dekkes av BPA. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Status i dag er at Erle skal få lov å dø hjemme, sier Guttormsen.

Om syvåringen skulle bli smittet av korona, er moren redd for å ikke få nok hjelp.

– Frykten er jo at vi er nødt til å ha Erle hjemme når hun dør og vi ikke har nok ansatte her. At vi er nødt til å stå ganske alene i det her, fordi vi rett og slett ikke har folk nok på jobb, sier hun.

Hun forteller at denne frykten er en stor belastning, og lurer på hvem som skal ivareta Erles søsken, dersom hun dør uten nok ansatte rundt seg.

– Og hvem skal ivareta oss?

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentarer fra helse- og omsorgsdepartementet i denne saken.

Bakgrunnen for de nye nasjonale tiltakene er et håp om å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand og å unngå håndhilsing og klemming.