Korona-politikk: – Blir låst i Oslo-perspektivet og glemmer distriktet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Om smittesituasjonen er annerledes i Oslo, så kan man åpne opp. Men vi ble ikke lyttet til da vi ønsket det samme, sier Marianne Sivertsen Næss.

Hammerfest-ordføreren mener at regjeringen i mye større grad burde hatt tiltak ut ifra den regionale og lokale smittesituasjonen.

Slik man nå ser gjennom at Oslo åpner opp, samtidig som både Hammerfest og Trondheim stenger ned.

– Nå gjør man det vi ba om i sin tid. Så det er jo interessant hvordan man velger forskjellige strategier etter hvor smitten er, sier Sivertsen Næss, og legger til:

– Vi har opplevd under hele pandemien at vi ikke har blitt lyttet til i den grad som vi ønsker.

Det er onsdag 141 personer med aktiv smitte i Hammerfest, og rundt 500 nærkontakter i isolasjon.

Marianne Sivertsen Næss mener det er riktig med regionale tiltak, slik man ser i Oslo nå. Men etterlyser hvorfor ikke Hammerfest hadde den samme friheten tidligere i pandemien. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Har blitt lyttet til

En som derimot mener at kommuner rundt omkring i Norge faktisk har blitt lyttet til, er assisterende direktør i FHI, Espen Rostrup Nakstad:

– Faktum er at man har blitt lyttet til tidligere ved at det har vært en ordning hvor tiltakene har vært strengere der det har vært behov for det. Nå er det andre steder som opplever det samme som Østlandet har opplevd.

Marianne Sivertsen Næss er enig i at det er riktig å åpne opp i Oslo, om smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig, men legger til:

– Det var jo det vi ba om, når vi ba om regional differensiering. Vi ønsket at vi skulle bestemme tiltakene ut ifra vår smittesituasjon. Og ikke ut ifra smittesituasjonen i Oslo.

Espen Nakstad mener at kommuner i Norge har blitt lyttet til under pandemien. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mangler forståelse for periferien

– Det er ofte sånn i veldig mange land, at man får et sentrum-perspektiv. Og ikke alltid har forståelse for hvordan det ser ut i periferien, sier Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT.

– Det var jo en periode her i mars, hvor man fikk en semi-lockdown, og innskjerping av tiltakene nasjonalt, uten at det var regionale hensyn.

Stein sier at man i den vestlige verden nå ser en større spenning mellom by og land, og at det blir en større geografisk konfliktlinje i politikk og samfunn.

Han peker på blant annet veksten til Senterpartiet som et slags gryende distriktsoppgjør:

– Det er et uttrykk for at man opplever en misnøye i periferien med sentral makta i Oslo.