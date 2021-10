Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved grenseovergangen i Storfjord kommune i Troms er det nesten ingen som tester seg for koronaviruset etter at dette ble valgfritt.

Det forteller rådmann Willy Ørnebakk.

Han sier at antallet personer som tester seg ved grensa nå er så lavt at det nesten ikke er noe poeng i å ha teststasjonen åpen.

For mens det i september var 318 personer som ble stoppet for å ta koronatest på grenseovergangen, er det bare syv som har gjort det samme i oktober.

Bør vurdere tiltak

– Vi ser jo av passeringstallene at det kommer inn et sted mellom 100 og 150 personbiler i døgnet, sier Ørnebakk.

Nå spør han og kolleger i andre grensekommuner seg om dette kan ha sammenheng med smitteøkninga den siste tida.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Ingen har dokumentasjon på dette, ettersom helsepersonell ikke har myndighet til å stoppe folk.

Tirsdag hadde han og en rekke andre kommuner møte med statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

– Enten fjerne testkapasiteten eller vurdere å ha politiet på bakken igjen. Nå ser vi at alle de baltiske landene er rød og mørkerød.

I sommer var det lange køer for å passere den norske grensa fra Finland på grunn av testkrav. Nå øker smitten igjen, men forsvinnende få stopper for å teste seg. Foto: Marita Andersen/NRK

– Man må virkelig stille seg spørsmål om man på grensa trenger nye tiltak, sier Ørnebakk.

Nå er det opp til myndighetene å bestemme om det blir til virkelighet.

– Det som ville gitt sikre svar, er å plassere politiet på bakken igjen, slik at man er helt sikker på at de som skal testes, blir det.

Flere har spurt på hva som er forskjellen på å dø på grunn av Covid-19 - og med Covid-19 i kroppen. Her svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og Are Berg fra Folkehelseinstituttet på dette spørsmålet. Du trenger javascript for å se video. Flere har spurt på hva som er forskjellen på å dø på grunn av Covid-19 - og med Covid-19 i kroppen. Her svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og Are Berg fra Folkehelseinstituttet på dette spørsmålet.

Sannsynlig med smitteøkning

På to uker har antallet koronainnlagte ved Universitetssykehuset Nord-Norge økt fra 0 til 20. Det er rekord.

Og som eneste fylke i Norge beskrives smittetrenden i Troms og Finnmark som «sannsynlig økende» i ukesrapporten fra FHI.

– Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har flere pasienter enn tidligere i pandemien. Vi er i tett dialog med flere kommuner i Troms og Finnmark som rapporterer om økende smittetall, sa avdelingsdirektør Line Vold til NTB onsdag.

Line Vold i FHI. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det kan statsforvalter Elisabeth Aspaker bekrefte.

– Vi har hatt veldig mange møter denne uka, og de (helsemyndighetene, journ. anm.) ønsker nå å se på nye informasjonstiltak rettet mot befolkninga vår både på norsk og samisk.

Hun sier at ingenting er bestemt, men at det jobbes på spreng for å hjelpe kommunene og unngå at smitten fortsetter å balle på seg.

FHIs smittekart per 18. oktober. Foto: FHI

Samtidig er hun bekymret for situasjonen langs grensa i fylket.

– Troms og Finnmark har flere grenseoverganger, og er et fylke som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, sier hun og fortsetter:

– Vi må sørge for at vi nå greier å få inn den arbeidskraften på en slik måte at de ikke drar med seg mer smitte inn til fylket.

Justis- og beredskapsdepartementet sa i september at det da var naturlig å ta et steg videre med å gjenåpne grensene, men at politiet har beredskap for raskt å kunne reetablere full kontroll på grensen om nødvendig.

Aspaker sier at det gjenstår å se hva som blir bestemt ut fra de nye møtene mellom statsforvalteren, kommunene og helsemyndighetene.

Ønsker vaksinerte arbeidere

Bård Meek-Hansen driver Grovfjord mekaniske verksted, som har mange sesongarbeidere.

I sommer opplevde han et utbrudd på verkstedet, og tok da til orde for å kunne stille krav om at ansatte må vaksinere seg.

Det er ikke mulig, men i noen tilfeller kan arbeidsgivere kreve å få vite ansattes vaksinestatus.

Bård Meek-Hansen, daglig leder ved Grovfjord Mekaniske Verksted. Foto: Nils Mehren / NRK

Alle hans faste ansatte er vaksinerte, sier han, men sesongarbeiderne er det vanskeligere å holde styr på.

Meek-Hansen går derfor langt for å forsikre seg om at riktige prosedyrer følges, uavhengig av vaksinestatus.

– Når vi ber om ulike fagarbeidere ber vi også om opplysninger om hvorvidt de er vaksinerte. Er de ikke det og kommer fra røde land, må de i karantene og påfølgende test, sier han.

Om andre bedrifter går like langt som han selv, er han mer usikker på.

Ifølge Meek-Hansen er det flere arbeidere fra østeuropeiske land som har større tiltro til norske myndigheter enn sine egne, og som har sagt seg villig til å ta vaksinen ved ankomst i Norge. Det er han glad for.

– Da forhindrer man at smitten sprer seg.