Korona gir lavere laksepris

Norge eksporterte laks for 5,6 milliarder kroner i juli. Det er litt mindre enn samme måned i fjor. Prisen for en norsk laks har vært litt lavere i juli i år enn i fjor. Årsaken til det er at flere land i Asia har kjøpt mindre laks herfra på grunn av Covid-19, skriver Norsk Sjømatråd.