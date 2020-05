Kontrollutvalget slår fast – rådmann gjorde flere feil i etterlønnsaken

I slutten av februar sa Geir Inge Sivertsen (H) at sakene om styreverv og etterlønn hadde tatt så mye tid og oppmerksomhet at han ba om å få gå av som fiskeriminister.

Sivertsen hadde da bare hatt jobben i noen uker.

Nå har kontrollutvalgenes sekretariat laget en rapport. Den etterlater ingen tvil om at håndverket som førte til etterlønnen, utført av rådmannen i Senja og hans stab, er kritikkverdig.

De konkluderer at:

Saken var altfor dårlig utredet til at politikerne i Senja kunne ta en god nok avgjørelse.

Etterlønnen, som daværende Lenvik-ordfører Geir-Inge Sivertsen fikk, skulle vært sett opp mot inntekten han hadde som statssekretær.

Men Sivertsen er ikke den eneste som nevnes i rapporten.

Fakta om Sivertsen-saken Ekspandér faktaboks 4. november ble Geir Inge Sivertsen (H), daværende ordfører i Lenvik kommune, utnevnt til statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. 24. januar ble han fiskeri- og sjømatminister.

Samtidig søkte og fikk Sivertsen innvilget 120.000 kroner i etterlønn i en og en halv måned for jobben som ordfører. I samme periode hadde han full lønn som statssekretær, avslørte Dagbladet 14. februar.

Sivertsen selv kaller søknaden om etterlønn en glipp og varslet mandag 24. februar at han nå har tilbakebetalt hele beløpet og annullert avtalen.

Ifølge kommuneloven kan ikke kommunestyrer gi folkevalgte ettergodtgjørelser uten at det avkortes krone for krone for annen inntekt. Dette sto imidlertid ikke i den nye sammenslåtte kommunen Senjas egne regler, har rådmann Hogne Eidissen uttalt til Dagbladet.

Ifølge Aftenposten og VG skal Sivertsen også ha mottatt godtgjørelse på rundt 54.000 kroner som folkevalgt i fylkestinget for Troms og Finnmark, samtidig som han har vært statssekretær og statsråd.

Sivertsen sier han vil betale tilbake all godtgjørelse som han har mottatt fra fylkestinget etter 1. januar.

28. februar varslet Sivertsen at han går av. Kilde: NTB

Rådmannen innrømmer skyld

Etterlønna som ordfører, som førte til at Geir-Inge Sivertsen trakk seg som fiskeriminister, er bare én av mange pengesaker som skurrer hos kontrollkomiteen.

Til sammen fikk Sivertsen 120.000 i ordfører-etterlønn mens han var statssekretær. Også ordføreren i Torsken, Fred Ove Flakstad, mottok etterlønn, selv om han hadde startet i ny jobb i Senja.

Både Sivertsen og ordføreren i Torsken har i ettertid betalt tilbake det de fikk for mye.

– Denne etterlønnsavtalen som var feilaktig inngått og som er mitt ansvar, burde jeg ha stoppet allerede i november når jeg hadde muligheten, sa Sivertsen til NRK.

Rådmann Hogne Eidissen har også tidligere innrømmet, overfor kommunestyret, at saken var for dårlig saksbehandlet.

Onsdag denne uken gjentok han det til kontrollutvalget. Han sier nå at han er glad for at saken ble sendt til dem.

– Jeg finner ingen grunn til å gi noe tilsvar. Jeg tar til etterretning det som kommer fram. Her har rådmannen ikke gjort en god nok jobb. Vi burde i hvert fall hatt med en setning om avkorting krone for krone.

– Fire søknader skulle vært gjennomgått

De fire avtroppende ordførerne i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik søkte alle om etterlønn i fjor høst.

Fra årsskiftet skulle kommunene slås sammen til Senja kommune, og en helt ny ordfører var valgt til å lede den.

Sivertsen var den som gikk rett fra ordførerjobben i Lenvik, til jobben som statssekretær.

Alle de fire søknadene burde vært nøyere undersøkt og det burde vært henta inn mer informasjon, slår kontrollutvalget fast.

– I Sivertsens søknad står det at han skal jobbe for fullt som statssekretær fra 1. januar 2020. Men det var behov for flere opplysninger, sa Wikasteen i kontrollutvalgets møte onsdag.

For det er ikke automatikk i at det skal utbetales ettergodtgjørelse til en ordfører som går av.

To fikk for mye penger

Utbetalinger til en ordfører som slutter skal kun gjøres i tilfeller der personen ikke har noen annen inntekt.

Det er også en forutsetning at det å være ordfører har vært vedkommendes hovedbeskjeftigelse.

Det sa seniorrådgiver Bjørn Wikasteen i kontrollutvalgenes sekretariat i onsdagens møte i kontrollutvalget.

– Og man må også undersøke årsaken til at inntekten uteblir. Hvis en ordfører finner ut at han skal dra på golfferie når han går av, har han ikke krav på etterlønn.

Ikke nok med at saksutredningen var for dårlig:

Rådmannens innstilling var også for mangelfull til at administrasjonen senere greide å utføre vedtaket i tråd med lovverket.

For i vedtaket sto det ikke et ord om avkorting krone for krone. Dermed ble altfor mye penger satt inn på kontoene til to av de avtroppende ordførerne.

Kan få konsekvenser for rådmannen

Wikasteen mener feilene trolig ikke er gjort med vond vilje. Han sier regelverket er nytt og derfor kan være uklart.

Men allerede før saken kom opp skjedde det trolig feil.

Da de lokale forskriftene i Senja om etterlønn ble behandlet, burde de som senere skulle få behandlet søknadene sine ha erklært seg for inhabile.

Det skjedde heller ikke.

– Det ville vært mest ryddig og skapt mest tillit utad, påpeker Wikasteen.

Leder i Kontrollutvalget i Senja, Tommy Sarnes, mener kritikken mot rådmannen er vel begrunnet.

– Kommunestyret består av lekfolk. Når det er mangelfull informasjon avgjør man en sak på sviktende grunnlag. Da blir man forledet, og får et dårlig råd fra rådmannen. Her burde saken vært utredet med mer henvisning til lovteksten. Kritikken er helt på sin plass, sier han.

– Bør denne saken få konsekvenser for rådmannen?

– Det er opp til kommunestyret å bestemme. Vi stiller kritikk til rådmannen i saksbehandlingen, ut over det har jeg ingen kommentar, sier Sarnes.

NRK har vært i kontakt med tidligere ordfører og fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen. Han ønsker ikke å kommentere saken, men vil heller se fremover, svarer han i en tekstmelding.

