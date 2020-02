Kongekrabbe øker mest

Kongekrabbe øker mest i pris, etter at Norges råfisklag har fastsatt nye minstepriser til fiskerne. For den eksklusive krabben er prisen til fiskerne økt med 9 kroner, til 183 kroner per kilo. For torsk går minsteprisen ned med ei krone, til 28 kroner per kilo. For de øvrige artene er det bare små endringer.