Ola Fiskvik, organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ble overrasket da jordbruksoppgjøret mandag ble skrevet under.

Styremedlemmene i Bonde- og Småbrukarlaget hadde, ifølge Fiskvik, ikke godkjent avtalen, noe han mener er et brudd i vedtektene.

– Forhandlingslederen har gått ut over sine fullmakter, sier han.

Klokken 20:00 mandag kveld møtes fylkeslederne i bøndenes organisasjon. De skal vurdere om de vil kreve ekstraordinært landsmøte. Leder Kjersti Hoff kan risikere å bli kastet.

Avviser at det er gjort feil

Leder for forhandlingsutvalget, Kjersti Hoff, mener hun ikke har brutt noen vedtekter og at hun hadde fullmakt til å skrive under på avtalen.

– De godkjente det løpet vi kjørte på innspurten, og da er det riktig av meg som leder av forhandlingsutvalget å skrive under på den avtalen som vi har gjort i dag, sier Hoff.

Hun forteller at de hadde styremøte lørdag, dert flertallet i styret ønsket å gå videre med den rammen som var lagt av utvalget.

– Da forstod vi det sånn at vi hadde mandat til å underskrive avtalen.

Hoff deltar selv på kveldens møte og skal forklare sin sak.

Kritisk til avtalen

Fiskvik forteller at han er kritisk til avtalen.

– Den totale rammen var for så vidt akseptabel. Men innretningen på hele landbrukspolitikken og fordeling synes vi ikke gjenspeiler Bonde- og Småbrukarlagets politikk, sier han.

Ola Fiskvik, organisatorisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Fiskvik viser til at NBS blant annet er kritiske til subsidiert kraftfôr. Avtalen som nå er skrevet under legger opp til nedskriving av norsk korn og importert råvare til kraftfôr, for å unngå potensiell økning i kraftfôrprisene til husdyrprodusentene.

– Vi ønsker å øke selvforsyningen i Norge. Det er i tråd med den geopolitiske situasjonen vi ser når også land etter land slutter å eksportere. Import av kraftfor reduserer selvforsyningen.

Kan vende tommelen ned

Den endelige avtalen skal godkjennes på et styremøte torsdag 19. mai.

Det innebærer at styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan stemme ned avtalen. Dersom flertallet stemmer mot avtalen, er ikke Norsk Bonde- og Småbrukarlag med på avtalen.

– Er det mulighet for at jordbruksavtalen som ble avtalt i dag ikke blir stående?

– Det kan skje, det er nok ganske hypotetisk, men det kan skje, sier Hoff.