Kommuner må betale for skoleskyss selv om skolene var stengt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi mener vi ikke skal betale for en tjeneste vi ikke har brukt, sier kommunalsjef i Sørreisa, Truls Meyer.

Sammen med 12 andre kommuner har de protestert på regninger for skoleskyss fra Troms Fylkestrafikk. Selv om skolene var stengt og bussene innstilt, må kommunene stå for flere millioner kroner.

– Begrunnelsen er at når de ikke har fått reduserte utgifter så fakturerer de oss. Det er vi uenig i. Kommunene og alle andre bedrifter i Norge har hatt betydelige inntektstap i denne perioden. Og da må fylket ta sin del, sier Meyer.

Fylkeskommunen har ansvar for å kjøre alle elevene som har rett på transport til og fra skolen. De fakturerer kommunene en takst for hver elev, som en enkeltbillett.

– For Sørreisa kommune er det snakk om 200.000 kroner i måneden. I større kommuner er det større regninger, opplyser Meyer.

– Samme problemstilling i alle fylker

Meyer sier at det eneste de har fått fra Troms og Finnmark fylkeskommune er fakturaer. Ingen annen form for tilbakemelding eller kommunikasjon.

Troms fylkestrafikk har hatt møter med kommunene, uten at de er blitt enige.

– Løsningen må være at staten avgjør hvordan dette skal behandles. For det er samme problemstilling i alle fylker og kommuner, sier daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

Daglig leder i Troms fylkestrafikk, Kurt Bones.

– Da skolene stengte 12. mars, hadde vi fortsatt utgifter til skoleskyssen. Det er snakk om flere millioner kroner for oss i Troms.

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, sier politikerne nå skal behandle saken.

– Vil vurdere behovet for mer kompensasjon

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland sier kommunene allerede har fått økonomisk erstatning.

– Fylkeskommunene er allerede kompensert med 3,1 milliarder kroner for inntektsbortfallet i kollektivtrafikken. I tillegg er økonomien i kommunen styrket med om lag 10,8 milliarder. Dette gjør at kostnadene her i stor grad skal ha blitt dekt opp for.

Almeland understreker at regjeringen vil følge de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet nøye fremover. De vil også vurdere om det er behov for mer kompensasjon.