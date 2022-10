Det jobbes på spreng på kaia i Berlevåg der et nytt industribygg snart står ferdig. Ved kaia skal bygget huse maritim virksomhet, mens annen etasje skal brukes til ambulansestasjonen og fiskevelferd.

Men industribygget har skapt store motsetninger i fiskeværet. For prislappen på det kommunale bygget har gått fra 17 millioner til over 43 millioner kroner. Denne gjelda kommer på toppen av en allerede stor kommunal gjeld.

Det bekymrer kommunestyrerepresentant for Høyre Ingrid Mikalsen, som frykter at kostnadssprekken vil gå utover kommunens tilbud til innbyggerne.

– Jeg tror nok kommunen må være med og finansiere bygget i mange år framover. Nå må vi bare håpe at bygget blir ferdig til jul. Og så håper vi at det kommer aktører inn i bygget som kan betale den husleia vi må ha for å klare å finansiere bygget.

Ingrid Mikalsen i Berlevåg Høyre frykter at prislappen på det nye havnebygget vil gå utover unge og eldre i byen. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Poenget med bygget er å skape aktivitet

I Berlevåg har folketallet gått kraftig ned de siste 50 årene. Nå er de bare drøyt 900 innbyggere igjen i fiskeværet.

Likevel har kommunen gjennomført flere store byggeprosjekt de siste årene, blant annet en svømmehall og store oppgraderinger av havneområdet.

Gjeldstrykket per innbygger i Berlevåg er nå høyest i hele landet.

Ordfører Rolf Laupstad fra Arbeiderpartiet, som har vært en av forkjemperne for å få satt opp industribygget på kaia, forsvarer investeringen, selv om prislappen er nesten tredoblet i forhold den opprinnelige prisen.

– Poenget med bygget er å skape aktivitet og nye arbeidsplasser i Berlevåg-samfunnet. Vi har allerede en leietager på plass som selger ferdig egna liner til fiskebåter. Bedriften sørger for at vi får flere båter inn til Berlevåg, og mer mottak av fisk, sier Laupstad.

Ordfører i Berlevåg, Rolf Laupstad, tror det nye industribygget vil bli et flott tilskudd i fiskeværet. Selv om det blir nesten tre ganger dyrere enn først antatt. Foto: Sidsel Vik / NRK

Stilt spørsmål ved byggeprosessen

Industribygget har skapt harde fronter også i det politiske miljøet. Mistillit mot den tidligere havnesjefen førte til at han flyttet fra Berlevåg. Saken splittet også Berlevåg Arbeiderparti, som fram til i fjor sommer hadde flertall i kommunestyret.

Lokallagsleder i Senterpartiet Trygve Daldorf sier flere av de lokale politiske partiene har vært kritiske til industribygget helt fra starten.

– Vi har hele tiden siden kommunevalget i 2019 vært kritiske og stilt spørsmål uten at vi har fått fornuftige svar på hvorfor bygget stadig er blitt dyrere. Vi savner svar på det den dag i dag, sier Daldorf.

Sammen med lokallagene i SV og Høyre har Berlevåg Senterparti fulgt prosessen tett. I fjor sommer stoppet kommunestyret byggingen på grunn av økte kostnader.

Trygve Daldorff mener intensjonen med bygget er god. Men at det etter hvert utviklet seg til å bli et prestisjebygg og presset igjennom.

– Når et næringsbygg går fra 17 millioner til over 43 millioner kroner, så er det noe som har gått feil over lang tid.

Trygve Trygve Daldorff i Berlevåg Senterparti sier at han har bedt om forklaring på hvorfor industribygget blir så mye dyrere enn først antatt, uten å få svar. Foto: Sidsel Vik

Mer bekymret for fraflytting enn kommunal gjeld

Ordfører Rolf Laupstad sier at han ikke vil kommentere styringen av dette prosjektet.

Men han forsvarer den kraftige kostnadsøkningen med at det har kommet inn nye leietagere som har hatt spesielle behov.

Han er trygg på at leieinntektene skal betale de økte kostnadene.

– Dette næringsbygget har gått fra å være et bygg med enkle lokaliteter til å bli mer avansert, med fryserom og ambulansestasjon. Det har gjort bygget dyrere. Men leieinntektene blir også større nå. Så jeg tror at industribygget vil bli et flott tilskudd i havna.

Industribygg i Berlevåg skal bli ferdig i desember. Det skaper uro i det lille fiskeværet at det blir mye dyrere enn planlagt. Foto: Sidsel Vik / NRK

Den kommunale gjelda i Berlevåg er rett under 400 millioner. Det er mye å håndtere for 900 innbyggere. Likevel er det ikke gjeldstrykket men befolkningsutviklingen som bekymrer ordføreren.

– Vi trenger at det flytter folk til Berlevåg. Vi trenger aktivitet. Da er jeg ganske sikker på at vi håndterer gjelda. Men blir det stagnasjon og enda mer fraflytting, så vil kommunen få et problem etter hvert, sier ordfører Rolf Laupstad.