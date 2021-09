I det ene øyeblikket opptrådte han som representant for kommunen og delte ut byggeoppdrag til andre entreprenører.

I andre tilfeller opptrådte han som entreprenør i konkurranse med de samme entreprenørene om oppdrag for kommunen.

Revisjonsselskapet KomRev Nord har det siste året undersøkt påstander om mulig lovbrudd rettet mot avdelingen i kommunen byggelederen jobbet i.

Granskingen har nå avdekket flere brudd på reglene om offentlige anskaffelser og uheldig rolleblanding.

Ga ikke revisorene informasjon

NRK har fått innsyn i sakspapirene til oppdragsgiveren, kommunens kontrollutvalg.

Her står det at kommunen opplyste til revisor at byggelederens selskap ikke skal ha entreprenøroppdrag i kommunen samtidig som han er byggeleder. Dette for å unngå uheldig rolleblanding.

Gjennom granskingen har det imidlertid kommet frem at byggelederens selskap fikk oppdraget med å rehabilitere kommunens vannverk i 2019.

Det fortalte aldri kommunen til revisor, kommer det frem i revisjonsrapporten.

Selve konkurransen var det en privat bedrift som sto for, ifølge kommunen. Firmaet er oppgitt som kommunens rådgiver i prosjektet.

Ifølge kommunen ble det i tilbudsinnbydelsen ikke oppgitt noe om kontraktens verdi, men i kommunens investeringsbudsjett var det satt av 5,5 millioner kroner til prosjektet.

Kontraktssummen var på 5 millioner kroner.

«I møtet med kommunen ble revisor ikke informert om denne kontrakten. Vi ble heller ikke oversendt denne kontrakten i forkant av møtet da alle kontrakter mellom kommunen og byggelederens selskap ble etterspurt», heter det i revisorens notat.

Ved nærmere undersøkelser fant revisor ut at kontrakten ikke ble delt ut i tråd med reglene om offentlige anskaffelser.

Vannverk-kontrakten ble aldri kunngjort på Doffin, den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser, slik reglene krever.

Kommunaldirektøren sier til NRK at de trenger tid til å undersøke hvorfor revisorene aldri fikk vannverk-kontrakten.

NRK har fått innsyn i en endringsmelding som sier at Vannverk-oppdraget ble utvidet, etter at byggelederen hadde fått oppdraget.

Dette tilleggsarbeidet har alene kostet nær en million.

Leide ut sin egen gravemaskin

Saken startet med at det ble stilt spørsmål ved at den lokale entreprenør fikk jobb som innleid byggeleder for kommunen.

Siden skal det ha kommet påstander om inhabilitet og dobbeltroller.

Regnskapstall NRK har fått innsyn i, viser at byggelederen fikk utbetalt 15 millioner kroner i perioden 2017–2020.

Han var med det en av de største leverandørene til kommunen.

Som leder i kommunen hadde han ansvaret for flere, store prosjekter på bygg, vann og avløp.

Totalt har kommunen investert for rundt 300 millioner kroner siden 2017.

NRK har fått innsyn i åtte kontrakter han har hatt med kommunen hvor han har ledet byggeprosjekter.

Oppgavene innebærer å lage et tilbudsgrunnlag, gjennomføre konkurranse og å inngå kontrakt med leverandør på vegne av kommunen.

KomRev Nord har nå undersøkt noen av kommunens utbetalinger til selskapet.

De viser betydelige brudd på reglene for offentlige anskaffelser.

Flere av anskaffelsene har ikke vært kunngjort.

Ved ett tilfelle skal byggelederen selv ha leid ut egen gravemaskin til entreprenør.

Både byggelederen og kommunedirektøren forklarer til NRK at utleien var et gratis utlån til kommunen.

Denne forklaringen festet ikke kontrollutvalgets sekretariat lit til.

«Sekretariatet finner det noe uforståelig at man skulle leie ut maskiner til kommunen vederlagsfritt, i alle tilfelle må en slik vederlagsfri utleie sidestilles med en gave, noe som er etisk problematisk».

– Ikke likebehandling

Konkurransen om vannverk-kontrakten ble gjennomført ved at det ble sendt direkte invitasjoner til fire utvalgte leverandører.

To av leverandørene fikk en svarfrist på kun fire dager.

Det fremstår ifølge revisoren klart at de fire ikke har konkurrert på like vilkår.

«Dette er etter revisors syn også et moment som trekker i retning av at kommunen ikke har overholdt overordnede prinsipper om likebehandling», står det i sakspapirene.

KomRev Nord har nå gransket påstander om inhabilitet ferdig.

Årsaken til at granskingen har tatt så lang tid, er at revisorene ikke har fått dokumentasjonen de har bedt kommunen om.

– Finner ikke papirene

– Vi finner ikke all dokumentasjonen, sier kommunedirektøren til NRK.

Han sier en av årsakene er at kommunen har byttet arkivsystem. I tillegg har flere sentrale personer på rådhuset sluttet.

«At personer har sluttet i kommunen er ikke en holdbar begrunnelse. Kommunen må innrette seg slik at dokumentasjon fra anskaffelsene kan fremfinnes likegyldig av hvem som til enhver tid arbeider med anskaffelser», skriver kontrollutvalgets sekretariat i sakspapirene.

Kommunedirektøren innrømmer i dag at kommunen ikke fulgte reglene da en av kommunens ledere på avdelingen fikk millionkontrakten for å oppgradere det lokale vannverket i fjor.

Noen på rådhuset glemte å trykke på en knapp slik at den ikke ble kunngjort, forklarer han.

Dermed ble andre, lokale entreprenører ekskludert fra å delta i konkurransen.

– Det ble handlet ut fra regelverk og rutiner. Det ble gjennomført åpen anbudskonkurranse, men det kom ingen tilbud.

Deretter fikk fire entreprenører direkte forespørsel om å gi tilbud, forklarer kommunedirektøren.

– Først i forbindelse med innsyn lenge i ettertid ble det oppdaget at det ble gjort en feil i forbindelse med trinn en (åpen anbudskonkurranse). Man konstaterte at man ikke hadde fått inn tilbud og gikk videre til trinn to. I virkeligheten ble aldri trinn en aktivert, sier han.

Avviser påstandene

Byggelederen er gjort kjent med at kommunen innrømmer feil. Han sier kommunen den gang opplyste at anbudet hadde vært ute på konkurranse to ganger, uten at det kom noen tilbud.

Anbudsgrunnlaget var utarbeidet av et innleid selskap.

Lederens selskap ble invitert til å delta i en tredje konkurranse sammen med tre andre tilbydere. Kun hans selskap leverte tilbud.

Kommunedirektøren sier han ser frem til å få saken i kontrollutvalget.

Han opplyser at kommunens arbeidsforhold til den innleide byggelederen og hans firma nå er over.

– Perioden med utstrakt bruk av eksterne personer er over, sier han.

Byggelederen avviser påstandene om rolleblanding.

– Vi har aldri inngitt tilbud på oppdrag der vi samtidig har hatt rolle som byggherreombud, sier han til NRK.

Slik kommenterer han vannverk-kontrakten hans eget selskap fikk:

– Selskapet vårt ble invitert til å delta i konkurranse om oppgradering av vannverket høsten 2019. Selskapet hadde ingen involvering som byggherreombud for prosjektet.

En varsler hevder det er tette bånd mellom byggelederen og selskaper som fikk kontrakter.

– Det er meg bekjent ingen slike tette bånd som er i strid med anskaffelsesregelverket eller øvrig lovverk som kommunen må forholde seg til.

– Påstander tatt ut av fantasiverden

NRK har de siste månedene undersøkt inhabilitet i nordnorske kommuner. Både saken om utbyggeren i Balsfjord som fikk sterk innflytelse på rådhuset og IT-skandalen i Tromsø er etter dette under gransking.

I denne saken har NRK vært i kontakt med de to entreprenørene som har fått flest kommunale oppdrag.

I likhet med byggelederen avviser de at det skal ha vært tette bindinger mellom byggeleder og leverandører.

– Påstandene er tatt ut av en fantasiverden, sier en av dem.

Han sier han har opplevd byggelederen som ryddig og lojal overfor kommunen.

Han tror påstandene er en kampanje fra en entreprenør som har tapt flere konkurranser i kommunen.

– Selskapet hans lånte utstyr av oss én gang på grunn av frossen vannledning. Det er det eneste som har vært når det gjelder kjøp av tjenester. Utover det har vi ikke hatt noe samarbeid på driftssiden, sier den andre entreprenøren.

– Det høres ut som om folk kaster ut påstander for å sverte kolleger og konkurrenter. Det er synd, fordi vi er en liten bransje og det er små forhold.

Kommunens kontrollutvalg vil behandle revisjonsrapporten under første møte i september.