Forrige uke gikk rettssaken etter at komiker Frank Arne Olsen ble anmeldt av politiet for å ha brukt en politiuniform i en Facebook-video.

Nå er han frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett.

– Det var jo det eneste fornuftige. Dommeren har tatt poengene våre, og skriver i dommen at det fremstår helt åpenbart både i figur og innhold at dette er en revyfigur, sier Ulf Hansen, som har vært Olsens forsvarer i saken.

– Frank er veldig glad for resultatet, ifølge forsvareren.

Olsen selv har siden starten stilt spørsmål om hvorfor politiet valgte å ta saken til retten.

– Jeg mener dette er en ikke-sak. Det blir for dumt av politiet å bruke så mye ressurser på en uniform som har gått ut på dato, sa Olsen til NRK i forrige uke.

Rettsstriden begynte etter at noen tipset politiet om en video Olsen publiserte på nett for å promotere en kommende forestilling. I videoen er han i karakter som figuren «Kliff Arne», en karakter som har flere roller, blant annet politimann.

Selve videoen kan du se lenger ned i saken.

Straffelovens § 165 Ekspandér faktaboks Misbruk av offentlig uniform, kjennetegn eller tittel mv. Straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som: ved uhjemlet bruk av uniform eller på annen måte offentlig utgir seg for å ha offentlig myndighet på en slik måte at det er egnet til å skape uleilighet for noen eller svekke tilliten til den offentlige myndigheten,

uhjemlet bruker et norsk eller utenlandsk offentlig våpen, merke eller segl eller noe som lett kan forveksles med slike, eller

uhjemlet offentlig eller i rettsstridig øyemed bruker norsk eller utenlandsk offentlig tittel.

Komiker Frank Arne Olsen (t.h) og hans advokat Ulf Hansen kjempet hardt imot at førstnevntes utdaterte politiuniform skulle inndras av myndighetene. Det lyktes de med. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Har ikke misbrukt uniformen

Det er straffelovens paragraf 165, urettmessig bruk av politiuniform, politiet mener Olsen har brutt.

Politiet mener komikeren ved å bruke uniformen i Facebook-videoen har brukt den i offentlighet, og kan ha villedet folk til å tro at han var en ekte politimann.

Det har Olsen hele veien vært uenig i.

Mandagens rettsavgjørelse slår fast at Facebook-videoen må anses som en del av offentligheten, men at Olsens karakter ikke kan forveksles med en ekte politibetjent.

– Jeg har alltid vært veldig forsiktig med å ikke misbruke uniformen. Det mener jeg ikke at jeg har gjort her.

– Jeg synes det er veldig merkelig. Politiet har vært klar over at jeg har hatt uniformen hele tiden, og jeg opptrådte til og med på julebordet deres i fjor, sa Olsen til NRK i oktober.

Det er med denne videoen politiet mener Olsen har misbrukt uniformen. Teksten øverst er skrevet etter at videoen ble publisert. Foto: Politiet/privat Du trenger javascript for å se video. Det er med denne videoen politiet mener Olsen har misbrukt uniformen. Teksten øverst er skrevet etter at videoen ble publisert. Foto: Politiet/privat

Politiet ville inndra uniformen

– For politiet er det svært viktig at de man ser som er ikledd uniform i offentligheten faktisk er politifolk og ikke en skuespiller, sa politiadvokat Malene Sofie Kjemsaas til NRK etter rettsmøtet.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Kjemsaas mandag ettermiddag. Hun vil ikke svare på om politiet kommer til å anke dommen.

– Folk som ser oss i uniform skal vite at det faktisk er politiet, og at man kan forvente å få hjelp.

Derfor ønsket politiet å inndra uniformen, som Olsen fikk av en pensjonert politimann for mange år siden.

– Vi er kjent med at han har hatt den lenge, men da har den vært brukt på en revyscene. Men her mener vi den har blitt brukt i offentligheten og lagt ut på en offentlig side, sa Kjemsaas.

Politiadvokat Malene Sofie Kjemsaas under rettsmøtet i forrige uke. Foto: Trygve Grønning / NRK

Ifølge Kjemsaas tror politiet at det er en viss risiko for at Olsen kan legge ut lignende videoer i fremtiden, og mener det er til det beste at han leverer tilbake uniformen.

Kjemsaas poengterer at kontroll og bruk av slike uniformer har blitt strammet inn i etterkant av 22. juli 2011.

– Meningsløst

Olsen har på sin side sagt at videoinnspillingen var ment som reklame for hans forestilling, og betrakter dermed bilen som hans scene.

– Jeg sitter i min private bil, inne i min private garasje. Jeg synes ikke det er i offentlighet. Det er som å stå i dusjen, det er privat, har Olsen sagt til NRK.

Hansen synes bestemmelsen om bruk og misbruk av offentlige uniformer er fornuftig, men mener politiets anvendelse i denne saken er ufornuftig.

Ulf Hansen er Olsens forsvarer i saken. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Jeg synes dette er meningsløst. Når man tenker på alt man ikke har ressurser til å etterforske, så blir dette helt urimelig, sier han.

Politiadvokat Kjemsaas har på sin side sagt at politiet opprettet sak på bakgrunn av tips fra publikum.

– Politiet tar tak i større og mindre saker, og kan forsikre om at her er det ikke brukt mye ressurser fra politiets side.