Kolleger meldte bekymring om vikarlege i 2018 – fem år senere gikk alarmen på UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er i gang med en massiv gransking, etter at de på sensommeren i fjor avdekket at en vikarlege tilknyttet røntgenavdelingen på sykehuset skal ha brukt bare få sekunder på å kvalitetssikre røntgenundersøkelser.

NRK har fått tilgang på en e-postkorrespondanse som viser at leger ved avdelingen allerede i april 2018 meldte bekymring om vikarlegen.

Først fem år etter gikk alarmen for alvor på UNN.

iTromsø omtalte e-postkorrespondansen først.

Dette er saken Til nå har UNN gått gjennom 560 av undersøkelsene vikarlegen har vært involvert i mellom desember 2021 og august 2023.

I tolv av dem har de avdekket alvorlige feil.

Fem av pasientene er døde, uten at sykehuset har avdekt en sammenheng mellom de oversette røntgenfunnene og dødsårsaken.

De siste syv er vurdert på nytt, og noen har gjennomført nye undersøkelser. UNN har konkludert med at legens feil ikke har ført til forverrede prognoser for disse.

Et internt varsel ved UNN høsten 2023 førte til at sykehuset avdekket at vikarlegen hadde brukt det de omtaler som uforsvarlig kort tid på å kvalitetssikre røntgensvar.

UNN meldte saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som etter kort tid sendte saken til Statens helsetilsyn.

I desember 2023 besluttet de midlertidig å frata legens autorisasjon som lege og spesialist i radiologi.

Flere kilder med kjennskap til saken bekrefter innholdet i e-posten overfor NRK.

I e-posten fra 2018 skriver daværende avdelingsleder for røntgenavdelingen, Ulf Harald Isaksen, at vikarlegen ikke skulle jobbe med å kvalitetssikre undersøkelser leger under utdanning hadde sett på først.

Det er nettopp denne typen arbeid vikarlegen nå granskes for, flere år etter bekymringen i 2018.

– Vi har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier vikarlegens forsvarer, Ole Lien, til NRK.

UNN gransker undersøkelser fra perioden desember 2021 til august 2023. Da hadde Isaksen sluttet som avdelingsleder.

I 2018 fikk daværende avdelingsleder på røntgen en e-post med bekymring om vikarlegens arbeid. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Skulle IKKE kontrasignere

E-posten fra Isaksen i 2018, som NRK har sett, ble sendt som svar til en ansatt ved avdelingen som stilte spørsmål om avtalen med vikarlegen.

På dette tidspunktet hadde han allerede vært tilknyttet UNN som vikar i mer enn to år.

Avsenderen av e-posten skriver at bakgrunnen for spørsmålene er uenighet omkring beskrivelsen vikarlegen hadde gjort i et fåtall undersøkelser. Legen peker også på at det var påfallende at vikarlegen trolig ikke ga tilbakemeldinger til legene under utdanning, slik han skulle.

Vikarlegen jobbet med å beskrive røntgenundersøkelser, og å kvalitetssikre undersøkelser leger under utdanning først hadde beskrevet. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Dagen etter at e-posten med spørsmål ble sendt, svarer Isaksen.

Han bekrefter at vikarlegen ikke skulle jobbe med å kvalitetssikre undersøkelser, men at han likevel har gjort dette.

«Han skulle IKKE jobbe mot abdomenlisten, (...). Og skulle IKKE kontrasignere LIS noen plasser!», skriver Isaksen.

«Det var IKKE avtalen med ham.»

Isaksen avslutter med at han har vært i kontakt med vikarlegen for å presisere dette.

– Burde fått beskjed

Overfor NRK bekrefter Isaksen at han i 2018 fikk en klage fra en lege under utdanning om at vikarlegen ikke ga tilbakemeldinger når han kvalitetssikret arbeidet deres.

– De er jo under utdanning og vil gjerne ha kommentarer på det de har beskrevet. Det var ikke vikarlegen vant til, sier han.

Den tidligere avdelingslederen forteller at dette var bakgrunnen for at han i april 2018 skal ha blitt enig med legen om at han ikke lenger skulle jobbe med disse kvalitetssikringene.

Isaksen understreker at det var det pedagogiske opplegget han var bekymret for da denne beslutningen ble tatt.

Vikarlegen fikk i 2018 beskjed om å ikke jobbe med å kvalitetssikre undersøkelser beskrevet av leger under utdanning, fordi han ikke ga tilbakemeldinger på arbeidet deres. Foto: Simen Wingstad / NRK

Etter april 2018 og frem til Isaksen sluttet i jobben i 2021 finner han ingen spor etter klager, negative tilbakemeldinger eller avviksmeldinger om vikarlegen.

Vikarlegen har heller ikke kvalitetssikre undersøkelser i denne perioden, ifølge Isaksen.

– Vi har såpass mange leger under utdanning i omløp til enhver tid, at jeg burde fått beskjed om det hvis det fortsatt var et problem.

Var bekymret

NRK har snakket med flere kilder som bekrefter at det allerede i 2018 var meldt bekymring om vikarlegen til Isaksen.

Spesielt fra årsskiftet 2021–2022 skal det ha vært kjent på deler av røntgenavdelingen at vikarlegens arbeid ikke holdt høy nok kvalitet.

Da jobbet ikke Isaksen lenger på røntgenavdelingen.

Bekymringen skal ha blitt tatt opp med daværende avdelingsleder, senest få dager før det avgjørende varselet om vikarlegen ble sendt.

I en e-post fra slutten av august 2023, som NRK har sett, uttrykkes det bekymring om kvaliteten på arbeidet hans.

NRK har vært i kontakt med daværende avdelingsleder med spørsmål om bekymringen. Han ønsker ikke å uttale seg, men opplyser at han kommer til å delta og bidra med informasjon når Statsforvalteren gjennomfører stedlig tilsyn på avdelingen i midten av september.

UNN er forelagt påstandene, men svarer ikke på NRKs spørsmål i saken. De opplyser at de så langt ikke har registrert varsler som inneholder vikarlegens navn ut over det som kan knyttes til ham etter at saken ble avdekket.

Ut over dette vil de ikke gi ytterligere informasjon før saken er ferdig behandlet.

Kilder NRK har snakket med opplyser at det ble uttrykt bekymring om vikarlegens arbeid. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Uforståelig

Isaksen tror ikke han kunne gjort noe annerledes da han fikk e-posten i 2018.

Han peker på at avdelingen hadde mellom 30 og 40 leger i vikariater, og at det ville vært en umulig oppgave å overvåke arbeidet til hver enkelt av disse.

– Jeg ser ikke at jeg skulle kunne fange opp en bekymring på annen måte enn ved direkte tilbakemeldinger, som jeg ikke fikk etter 2018.

De første årene jobbet vikarlegen fysisk på UNN i Tromsø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / Sofie Retterstøl Olaisen

Det var ikke uvanlig at vikarleger ikke fikk videre avtaler med UNN fordi kvaliteten på arbeidet var for dårlig, ifølge Isaksen. Det skjedde ofte etter bekymringsmeldinger fra kolleger.

Ifølge den tidligere avdelingslederen var kravene til vikarene særlig strenge fordi UNN er et universitetssykehus og driver utdanning av nye leger.

– Vi var faktisk så strenge med kvaliteten til vikarlegene at vi hadde et problem etter hvert med å finne vikarer. Byrået klarte ikke å skaffe den kvaliteten vi krevde, sier han, og legger til:

– At dette skjedde med en vikar vi brukte så mye er litt uforståelig, rett og slett.

«Fremsto imøtekommende»

I et brev til Helsetilsynet fra mai i år skriver klinikksjef Grete Steinry Åsvang at vikarlegen var en de gjennom flere år hadde samarbeidet med og blitt godt kjent med.

«Han fremsto som imøtekommende, ansvarsfull og ga et tillitvekkende inntrykk.», skriver hun.

Klinikksjef ved diagnostisk klinikk på UNN Grete Birgithe Steinry Åsvang opplyser at de ikke har funnet noen registrerte avviksmeldinger om vikarlegen før sommeren 2023. Foto: Simen Wingstad / NRK

Røntgenavdelingen ligger under diagnostisk klinikk, som Åsvang leder, og avdelingsleder på røntgen rapporterer derfor til klinikksjef.

I begynnelsen av august i år sa Åsvang til NRK at det ikke hadde vært noen grunn til å tvile på vikarlegens kompetanse før sommeren 2023.

– Det har heller ikke vært sånn at han har gitt uttrykk for at han har hatt stor arbeidsbelastning. Han har jobbet det han har hatt mulighet til, og vi har ikke forsøkt å få ham til å gjøre mer, sa hun til NRK.

Klinikksjef Åsvang vil ikke stille til intervju med NRK i denne saken, men skriver i en e-post at sykehuset jobber med å gjennomgå skriftlige avvik som er registrert ved røntgenavdelingen i perioden vikarlegen jobbet for UNN.

– Hva som eventuelt er tatt opp internt i røntgenseksjonen på tidligere tidspunkt, er vanskelig for nåværende klinikkledelse å kjenne til.

Klinikksjef Åsvang kan ikke stille til intervju i saken. Foto: Simen Wingstad / NRK

NRK har stilt Åsvang en rekke spørsmål skriftlig, som hun heller ikke svarer på. Hun henviser spørsmål om e-posten fra 2018 til Isaksen.

– Vi har gjort hva vi kan for å belyse saken grundig så langt, men ønsker nå å prioritere regranskning og oppfølging av berørte pasienter, skriver hun.

Granskes i flere land

Til sammen skal UNN gå gjennom 1000 undersøkelser mannen har vært involvert i, mellom desember 2021 og august 2023.

Til nå har UNN konkludert med at vikarlegen har gjort alvorlige feil i minst tolv undersøkelser. Fem av de tolv pasientene døde senere. UNN har ikke avdekket en sammenheng mellom feilene legen gjorde og dødsårsaken.

Da saken ble offentlig kjent i juli i år sa fungerende administrerende direktør ved UNN Snorre Manskow Sollid at det likevel er for tidlig å fastslå noe helt sikkert, siden sykehuset ikke er ferdig med å granske undersøkelsene på nytt.

Saken er meldt til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som etter kort tid sendte saken til Statens helsetilsyn.

Les også Vikarlege jobbet nesten full stilling i Norge og Danmark samtidig: – Forferdelig sak

I september skal de på stedlig tilsyn ved røntgenavdelingen på UNN.

Mannen granskes også i Sverige og Danmark, og er midlertidig fratatt legeautorisasjonen i Norge og Danmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har tidligere bekreftet overfor NRK at de ikke har mottatt tidligere varsler om vikarlegen.