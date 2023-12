Klimagassutslipp fra fiskeri øker

Fra 2013 har klimagassutslippene fra fiskeri i Norge økt.

Det skriver avisen iTromsø.

Årets utslipp fra fiske viser 870.000 tonn. I 2013 var tallet 538.000 tonn.

I perioden hvor utslippene har økt, har antallet fiskebåter gått ned, men fangsten gått opp.

Administrerende direktør for rederiet Nordic Wildfish, Anders Bjørnerem, sier til avisen at han er redd for at det kommer utslippskrav som de ikke kan oppfylle, for ennå er det ingen gode alternativ til diesel for skipene som går til havs.