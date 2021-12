Miljøvernere sier nei til miljøvennlig drivstoff

CO₂ i atmosfæren 415 ppm 1,5-gradersmålet +1,01°C Les mer om klima

Årsaken til at miljøvernere ikke jubler for hydrogensatsingen er at de mener det binder Norge til mer bruk av fossil energi.

– Prosjekter som skal produsere hydrogen av gass, vil være nok en driver for å åpne flere olje og gassfelt i Norskehavet og Barentshavet, sier leder i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie.

Like før jul offentliggjorde Regjeringen at tre prosjekter blir tildelt 1,1 milliarder kroner i støtte fra Enova.

Samtlige prosjekt går ut på å produsere miljøvennlig energi.

Hydrogenprosjektet i Repparfjord vil bli et av verdens største i sitt slag, og har fått navnet Barents Blue. Grafikk: Horisont Energi / Tek 3D

Barents Blue

Det største tilskuddet gikk til Horisont Energi. Stavanger-selskapet fikk inntil 482 millioner kroner for å etablere en hydrogen- og ammoniakkfabrikk i Repparfjord i Hammerfest kommune. Prosjektet har fått navnet Barents Blue.

Produksjonen skjer i samarbeid med Equinor og Vår Energi, som skal levere naturgass fra feltene Askeladd og Goliat. Gassen sendes i rør fra Melkøya og inn til fabrikken i Repparfjord.

Som en del av prosessen blir CO₂ tatt ut av naturgassen og sendt tilbake i et reservoar på havbunnen.

Tommelen ned

Likevel mener Natur og Ungdom at prosjektet ikke er miljøvennlig.

– Utviklingen av teknologi som lagrer CO₂ fra punktutslipp er kjempeviktig for at vi skal komme i mål med klimakuttene. Likevel er vi veldig skeptiske til dette prosjektet, som åpenbart skal forsvare å hente ut mer olje og gass fra norsk sokkel. Det er jo ikke slik at all produksjon av olje og gass skal omgjøres til hydrogen og ammoniakk, påpeker Woie.

– Er ikke dette et offer vi må gjøre for å bidra til å nå målene i Parisavtalen?

– Jeg synes dette er et for stort offer. Man må finne bedre prosjekter for å produsere de mengdene hydrogen og ammoniakk man trenger til blant annet skipstrafikken, sier hun.

Lars Haltbrekken (SV) sier at partiet hans var en pådriver for å øke myndighetenes økonomiske bidrag til hydrogenprosjektene. Foto: Kristine Ekrheim Vikedal / NRK

Ville øke tilskuddene

SV var en pådriver for å øke myndighetenes økonomiske bidrag til hydrogenprosjektene, forteller Lars Haltbrekken, partiets energi- og miljøpolitiske talsperson i Stortinget.

– Det var viktig for oss øke bevilgningene til Enova. Hydrogensatsingen som vi nå ser starten på, er svært viktig for å få på plass løsninger om nullutslipp i hele samfunnet, sier han.

Administrerende direktør i Horisont Energi, Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, sier hydrogenprosjektet vil gi mange arbeidsplasser. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han får imidlertid motstand fra Woie, som understreker at Natur og Ungdom på et tidspunkt skilte lag med SV om miljøregnskapet.

– Tidligere var vi helt på linje med SV om elektrifiseringen av oljeplattformer og hydrogenproduksjon. Når vi gjør opp det totale regnestykket, mener jeg vi ikke har nok fornybar energi til å komme i mål, sier hun.

Ringvirkninger

Planen er at hydrogenfabrikken i Repparfjord skal stå klar til produksjon senest i 2026. Det ferdige anlegget har en foreløpig prislapp på 10 milliarder kroner.

Prosjektet vil ifølge Horisont Energi generere store ringvirkninger i Vest-Finnmark.

– I Hammerfest vil dette gi rundt 200 arbeidsplasser i forbindelse med anlegget og skipstrafikken som skal frakte produktet til markedene. I tillegg kommer ringvirkninger i leverandørindustrien. Dette vil bety mye i forhold til en grønn omstilling, sier administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

Slik kan det ferdige hydrogenanlegget se ut når det starter produksjon i 2026 fra Repparfjord i Vest-Finnmark. Grafikk: Horisont Energi / Tek 3D

Hastesak

Marianne Sivertsen Næss er tidligere ordfører i Hammerfest, og har fulgt utviklingen av prosjektet tett. I høst ble hun valgt inn på Stortinget, og sitter i dag i energi- og miljøkomiteen.

Arbeiderpartipolitikeren mener det haster med å komme i gang med prosjektet.

Marianne Sivertsen Næss, som representerer Arbeiderpartiet i stortingets energi- og miljøkomité, mener det haster å komme i gang med hydrogenprosjektet. Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har allerede funnet naturgass i Barentshavet. Det er viktig at råstoffet kan bidra til den grønne løsningen, og det gjør nettopp prosjektet i Repparfjord, sier Sivertsen Næss.

– Vi kan avkarbonisere naturgassen, og gjenbruke den som hydrogen eller ammoniakk. Det er en energibærer som er miljøvennlig, sier hun.