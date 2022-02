– Det er mange som faller for fristelsen og kjører forbi ei militærkolonne som holder et lavere tempo enn fartsgrensa. Men å kjøre forbi ei slik kolonne har man faktisk ikke lov til, i henhold til trafikkreglene, sier troppssersjant Alexander Solem.

Det blir mange mil bak rattet for sersjanten de neste månedene.

Alliert vintertrening er allerede i gang og i mars venter storøvelsen Cold Response.

Derfor vil forflytning av både militært personell og utstyr vil skje langs veier over hele landet. Og det er store og tunge kjøretøy som skal ut i trafikken.

Militære kolonner Ekspandér faktaboks En militær kolonne består av mellom fire og tolv kjøretøy, og skal ikke kjøre raskere enn 80 kilometer i timen.

Alle kolonner skal være merket med blått flagg eller lys foran og grønt flagg eller lys bak. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillat hastighet.

Trafikkreglene tilsier at en militær kolonne ikke skal forstyrres eller hindres. Kommer du bak en kolonne kan du ikke kjøre forbi, så fremt du ikke er på en firefelts vei. Kilde: Statens vegvesen

Opplever ofte farlige forbikjøringer

– Kjøretøyene våre kan være opp mot 20 meter og kan ha ei totalvekt på 90 tonn. Likevel opplever vi ofte farlige forbikjøringer av sivile trafikanter når vi kjører militær kolonne, sier Solem.

Solem mistenker at det er mange som ikke kjenner til reglene.

– Når vi er skiltet militær kolonne både foran og bak og har blått flagg foran og grønt flagg bak, har andre trafikanter vikeplikt for oss, sier han.

– Det er ikke lov til å svinge inn i kolonnen og det er ikke lov til å kjøre forbi med mindre det er et firefelts vei.

Solem sier også Forsvaret har stor fokus på sikkerheten.

– Vi prøver å holde avstand mellom våre kjøretøy og vi prøver å slippe folk forbi så vi unngår at farlige situasjoner oppstår, og vi senker farten på dårligere og trange veier. Det er viktig at begge parter viser hensyn, sier Solem.

Tungtransporten til Forsvaret krever mye plass på veien. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

35 000 soldater deltar i øvelsen

35 000 soldater fra 28 land skal delta under Nato-øvelsen i mars. Å bevege seg langs det sivile veinettet er en viktig del av øvelsen, sier talsperson i Hæren, Eirik Skomedal.

– Mottak av allierte og logistikken foran store øvelser er noe av det viktigste som blir trent på. Det å ta imot mange tusen allierte soldater krever et enormt apparat. Det er viktig at de blir trygge på å ferdes med sine kjøretøy langs norske veier og de kjøreforholdene vi har her.

Talsperson i Hæren, Eirik Skomedal. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– I krise og krig blir veinettet ekstremt viktig, derfor må vi trene på å ferdes langs veiene med trafikk.

Også Skomedal understreker at det er viktig at sivile viser hensyn.

– Det er viktig at folk forstår at det er tunge kjøretøy vi bruker, som alle må ta hensyn til. Det er lite utsikt fra kjøretøyene våre og de krever ekstra plass og bremselengde.