Tuva fikk sjokk da hun kom inn i Forsvaret: – Jeg hadde ikke klart å drepe noen

– Det har ikke gått helt opp for meg at vi skal trenes til å bli krigere. Jeg hadde ikke klart å drepe noen.

Tuva Fagermoen er med i NRK-serien Klar til strid som slippes 2. januar. Her følges en gjeng ungdommer gjennom hele førstegangstjenesten i Setermoen leir i Troms.

Her forberedes de til å forsvare landet om de må. Selv om ikke alle er forberedt på nettopp det i starten.

Tuva Fagermoen har tenkt at militæret er våpen, drilling, mye fysisk trening. Men hun synes det er ubehagelig at hun og medsoldatene skal øve på og læres opp til å drepe.

– Jeg føler meg kanskje litt ensom i å tenke at jeg ikke vil krige. Jeg syns det er vanskelig. Det er følelser og en sjel involvert. Samvittigheten min skal jo tåle at jeg lærer disse tingene, sier hun i episoden.

Tuva Fagermoen måtte tenke gjennom om hun ville klare å være i førstegangstjenesten den første tiden. Foto: NRK

Krigen ble mer reell

Soldatene som følges kom inn i Forsvaret høsten 2021. Bare et halvt år inn i førstegangstjenesten ble det å faktisk bidra i krig en mye større realitet, da Russland gikk til krig mot Ukraina.

– Det var mange spørsmål og mye usikkerhet. Jeg håpet vi fikk beskjed om at det ikke angikk oss, men vi fikk beskjed om å ta treningen mer seriøst. Det var kjempeekkelt, sier Fagermoen.

– Jeg var litt redd, men jeg er ganske engstelig som person. Det var en rar og ekkel periode før det ble kjent at vi ikke skulle i krigen.

Tuva Fagermoen tar på seg kamuflasjesminke. Foto: NRK

Forsvarer Norge

Underveis i førstegangstjenesten endret Fagermoen synspunkt på det å krige.

– Gjennom hele året venner vi oss til tanken, det er det eneste fokuset vi har. Og så er det en annen ting vi har lært, sier hun i dag:

– I en krig er det noen som angriper oss, og er ute etter oss. Det måtte jeg bli vant til å tenke. Når vi skal forsvare oss og de vi er glade i, så er det en helt annen situasjon.

Fagermoen er en av ungdommene som søkte seg videre i Forsvaret etter førstegangstjenesten, men er sivil i dag.

Ny serie på NRK. Du trenger javascript for å se video. Ny serie på NRK.

Gjennomtenkt valg

Hærsjef Lars Sivert Lervik har tidligere fortalt til NRK at han tror serien Klar til strid bidrar med et realistisk bilde på Forsvaret, og at det kan hjelpe nye vernepliktige når de skal inn i førstegangstjenesten.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen håper alle ungdom som skal inn å avtjene verneplikt tenker seg godt om.

– For i ytterste konsekvens må de forsvare landet med bruk av brutal vold, og i verste fall ta liv. Eller bli såret, og miste sitt liv, sier Kristoffersen.

Foto: Hans Aage Hansen / NRK

Er forberedt på strid

Tuva Fagermoen er glad for at hun sto året ut.

– Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten til å være i Forsvaret. Man vokser overraskende mye på et år når det er så store opp- og nedturer. Og jeg har aldri kjent på det fellesskapet noen andre steder, sier hun.

Og hun er klar for å forsvare landet om hun må.

– Absolutt. Det er en grunn til at det er et helt år. Det er den tiden man trenger til å bli flink til ting, og prosessere hva det innebærer å krige. Nå vet jeg akkurat hva jeg skulle gjort og hva som hadde vært min oppgave, for jeg har trent på det, sier Fagermoen.