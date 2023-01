– Det gikk greit, men jeg ble overvurdert ganske hardt, ler Vanessa Camarena.

Hun er en av mange pandemiungdommer som måtte gjennomføre sesjon over telefon. Og da ble den fysiske testen man til vanlig hører om, helt annerledes.

«Hvor mange situps tar du? Hvor mange push ups klarer du? Hva med pull ups?»

Svarene ungdommene ga her, påvirket om og hvor de havnet i førstegangstjenesten.

– Jeg sto i gangen på skolen da telefonen kom. Jeg måtte bare svare på stående fot, og da kunne jeg jo ikke legge meg på gulvet og teste det ut. Så det var litt lett å legge på en ekstra push up på telefon, innrømmer Camarena.

Vanessa Camarena og de andre rekruttene testet nå-formen, for å se hva de måtte jobbe med for å bli klar til strid. Foto: NRK

I egenerklæringsskjemaet tidligere på året hadde hun svart på hvor langt hun kan kaste en medisinball, hvor langt hun hopper uten fart, og hvor lenge hun klarer å løpe sammenhengende.

Men det er ikke så enkelt å svare på de spørsmålene om du aldri faktisk har kastet en medisinball, eller hoppet stille lengde.

– Jeg la ikke på så mye, men jeg hadde så veldig lyst til å være i militæret. Og det var så deilig å kjenne at jeg var god nok for Forsvaret, sier Camarena.

Vanessa Camarena hadde skikkelig lyst til å være i Forsvaret. Foto: NRK

Psykisk uhelse

Perioden da ungdommene ikke kunne møte opp i et bestemt lokale for å gjennomføre samtaler og fysiske prøver, har gitt Forsvaret noen viktige erfaringer.

Blant annet har de sett at flere falt fra i løpet av rekruttperioden.

– Det var litt større andel som dimitterte på grunn av psykisk helse. Jeg vet ikke om det er en samfunnstrend eller bare på grunn av digital sesjon, men det indikerer at det er noe der, sier sjef for Hæren, Lars Sivert Lervik.

Samtidig mistet de den gode samtalen med ungdommene.

– Gjennom samtale får vi et klarere bilde av hva folk vil, så vi kan plassere de bedre. Mens på telefon varierer det litt hvor interaktive de samtalene er, sier Lervik.

Sjef for Hæren, Lars Sivert Lervik, sier det er mye Forsvaret lærte under pandemien som de tar med seg videre. Men ikke akkurat telefonsesjon. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Leter etter forbedringer

Avdelingssjef ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, Gyril Skallerud, sier telefonsesjon var effektivt der og da. For de kunne ikke stoppe å ta inn folk til verneplikt.

– Men det var tidvis krevende å vurdere egnetheten og skikketheten til ungdommene. Det var et stort minus, erkjenner hun.

De erfarte også at mennene overrapporterte egen fysikk, mens kvinner underrapporterte.

Gyril Skallerud er avdelingssjef ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Foto: Forsvaret

Men det er noe de vil ta med seg videre. Nå tester Forsvaret ut flere varianter for sesjon.

– Vi tester for eksempel hvor mye motivasjon har å si. Det er en av faktorene, sier hærsjef Lervik.

Først neste år vil de ha sammenligningsgrunnlag for å se hvilke faktorer som har påvirket.

Mulighetene og handlingsrommet innenfor digitalisering av sesjon er en del av Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet til Forsvaret.

Men foreløpig har de ikke egnede plattformer til å «heldigitalisere» sesjon.

– Hovedfokuset i dag er å benytte digital støtte for å forenkle og effektivisere sesjonsprosessen, heller enn å erstatte fysisk oppmøte, sier Skallerud i vernepliktssenteret.

Vanessa Camarena var bekymret for at hun måtte dimme da hun ikke klarte alle de fysiske testene. Men Forsvaret så bare på det som et utgangspunkt. Foto: NRK

Fikk drømmejobben

Personen Vanessa Camarena snakket med på telefon i Forsvaret mente hun passet godt til å bli artillerijeger. Det hørtes i utgangspunktet gøy ut, men da det gikk opp for Camarena hva de faktisk gjør, fikk hun bakoversveis.

– Det er en av tabbene man kan gå på, med telefonsesjon, føler jeg. Jeg syns det var hardt nok fra før av, og det er absolutt ikke et sted jeg bør være.

Først da hun og de andre vernepliktige senere ble kalt inn til Setermoen leir i Bardu, gjennomførte dem de fysiske testene.

Vanessa Camarena fikk drømmejobben i Forsvaret, med å være velferdssoldat. Foto: NRK

Camarena fikk etterpå høre fra befalet at hun hadde forbedringspotensial.

– Jeg ble veldig glad for å høre at jeg ikke ble dimittert på grunn av resultatene mine. For det trodde jeg, hvis man ikke var like god som de andre.

Camarena ble isteden velferdssoldat i artilleriet. Det er en miljøskaper for medsoldatene, som sørger for at soldatene har et godt fritidstilbud utenfor tjenesten.

– Det var artig, og jeg følte meg sett. Jeg ser at det var en riktig stilling for meg, sier hun.