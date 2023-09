En ramponert garasje og spor i terrenget forteller om dramatikken i Vadsø i natt.

En bilfører som kom fra sentrum og passerte broen til Vadsøya, har åpenbart ikke klart svingen, men fortsatt nesten rett fram. Bilen har nærmest flydd over et vierkratt og truffet garasjen som står omkring 30 meter fra veien, før den har stoppet mot en parkert bil.

Ulykkesbilen er nå fjernet, men ifølge politiet havnet den på taket.

Sporene viser at vierkrattet i forgrunnen har bremset ulykkesbilen, men ikke mer enn at den gjorde store skader på både garasjen og andre biler. Det er omkring 30 meter fra sporene starter før krattet og fram til garasjen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Alvorlig

Føreren ble tatt hånd om av ambulansepersonell med det som så ut til å være betydelige skader.

– For oss framstår det som en alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Stein Kristian Hansen hos politiet i Finnmark.

Det er tatt blodprøver av føreren.

Eieren vet ennå ikke om garasjen kan reddes eller må bygges opp igjen fra grunnen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ifølge politiet har ytterligere fem kjøretøy fått skader som følge av ulykken. Bilen i garasjen er dekket av knuste bygningsdeler og var vanskelig å vurdere. Ulykkesbilen stoppet mot en annen bil som har fått betydelige skader. Flygende vrakdeler fra garasjen har også skadet parkerte biler.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen har vært på stedet.

Har ventet på en ulykke

Et hjørne av garasjen er fullstendig knust. Eieren forteller at hun har fått kommentarer om at den neppe kan reddes, men selv er hun litt avventende.

Lørdag morgen var hun i ferd med å rydde opp i knust glass og andre skarpe gjenstander på gårdsplassen – mens hun priser seg lykkelig over at ingen var ute da ulykken skjedde.

Kvinnen har bodd i huset i 57 år. Hun sier at har ventet på en ulykke i svingen, for mange av bilene kjører langt over fartsgrensa på 40 kilometer i timen.