Kjørte for sin døde kone – ble nummer fire

To dager før julaften i fjor sovna kona Marthe Vildåsen stille inn. Hun tapte kampen mot kreft. 20 minutter etter bestemte Jan Kåre Heiberg at han likevel skulle kjøre Finnmarksløpet.

– Jeg sa det til meg selv ute på gangen på sykehuset at nå har jeg skikkelig lyst til å reise til Finnmark og kjøre løpet for å hedre Marthe.

Køyrer Finnmarksløpet for kreftsaka Du trenger javascript for å se video.

– Bare en plassering

Både i 2018 og 2019 var Marthe med som handler. Ekteparet brukte Finnmarksløpet som terapi og friminutt i kampen mot sykdommen hun hadde hatt siden 2015.

I fjor samla de inn 334.000 kroner til forskning på livmorhalskreft under løpet.

Omlag 40 minutter etter årets vinner kjørte han hundespannet inn til mål i Alta – som nummer fire på FL-600. Klassen kjører 600 kilometer og kan ha maksimalt åtte hunder i spannet.

Men han hadde kontroll på tredjeplassen helt til få kilometer gjensto. Da kjørte han feil, og Ove Grytbakk smatt forbi.

– Men det er bare en plassering. Sånn går det når man er litt surrete i hodet, sier han etter at løpet er unnagjort.

Men han er likevel storfornøyd. For forberedelsene til årets konkurranse har vært så som så.

– Det ble fem turer med sleden, sier han.

Om løpet og samspillet med hundene uten Marthe forteller han at det har vært veldig god terapi i en tung tid.

– Man glemmer det man har å tenke på hjemme, sier han.

Her kommer Jan Kåre Heiberg inn til sjekkpunkt Karasjok mandag ettermiddag som nummer to. Foto: Alf-Harald Martinsen / NRK

– Sterkere enn før

Heibergs søster, Eirin Heiberg som følger med løpet som handler sier resultatet i år er over all forventning.

– Alt over en femteplass er egentlig mer enn vi hadde håpet på, sier hun.

– Det er mange omstendigheter som har spilt inn her, men jeg har sett det under hele løpet at han har vært veldig konsentrert og han har virket sterkere enn tidligere, sier hun.

Suverent først

Men vinneren Daniel Haagensen (33) fra Tomter var det ingen som kunne gjøre noe med. Like før klokka 10 tirsdag formiddag passerte han mållinja suverent først.

Haagensen ble nummer fem i fjor, og kjørte inn som nummer sju på årets Femundløp.

Daniel Haagensen passerer mållinja rundt klokka 10 tirsdag formiddag. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

At han skulle komme først kom overraskende også på hjelpeapparatet. En seier var ikke det noen så for seg.

– Hundene har gått superbra, og det er så kult å kjøre et vinnerspann, forteller han like etter målpassering.

Haagensen sier at det var på vei inn til sjekkpunkt Levajok tenkte at han faktisk kunne vinne.

– Deretter var det bare å kjøre på, sier han og er takknemlig for handlernes arbeid.

– Jeg steller hundene og de steller meg, sier han.

23 år gamle Niklas Rogne fra Røros ble nummer to på årets løp, omtrent en halvtime etter vinneren.