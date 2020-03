Kiwi ber deg ikke komme om du er i karantene, Coop sier ja.

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hos Norgesgruppen, med blant annet Kiwi og Spar, henger det et skilt der personer i karantene blir bedt om å ikke gå inn i butikken. Ordlyden er klar:

«Er du i karantene skal du IKKE gå i butikken!»

– Anmoder, nekter ikke

Norske helsemyndigheter ber riktignok folk i karantene unngå å gå i butikken, men sier man kan gjøre det om man ikke har alternativer.

Til tross for ordlyden i plakaten, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland at de ikke vil nekte folk i karantene å gå i butikken.

VIL IKKE NEKTE: Tross ordlyden i plakaten vil ikke Norgesgruppen nekte folk i karantene å gå i butikken. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Vi anmoder kundene våre sterkt om å ikke gå i butikken om de har i karantene. Vi har ikke mulighet til å dobbeltsjekke det, eller fotfølge folk for å finne ut om de faktisk er i karantene, sier Søyland.

På spørsmål om plakaten likevel kan oppfattes som at personer som er i karantene ikke er velkommen, svarer hun slik.

– Jeg tror det viktigste her er at vi går i oss selv, og vurderer sterkt om vi må gå i butikken. Vi har ikke mulighet til å nekte folk å gå i butikken, men jeg håper og tror de aller fleste ikke ønsker å gå i butikken om de ikke absolutt må, sier Søyland.

– Må du i butikken, og du ikke har noen å handle for deg, blir ikke vi å nekte deg å handle. Men min sterke oppfordring er at man prøver alle andre muligheter først.

STOP: Dette skiltet møter Norgesgruppens kunder. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

FHI om å gå i butikken Ekspandér faktaboks Dette sier Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå i butikken, dersom du er i karantene: Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø. Kilde: FHI

– Bør gå alene

Coop Norge opplyser til NRK at de ikke ber personer i karantene om å ikke gå i butikken. I En e-post til NRK skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen:

Vi har bevisst ikke skrevet på plakatene at man ikke kan gå i butikken når man er i karantene. Årsaken er fordi helsemyndighetene sier at man kan gå i butikken dersom man er i karantene. Man bør finne alternativer, for eksempel få noen til å handle for seg, men man kan gå i butikken om man ikke finner en annen løsning.

Vi har heller fokus på at man ikke tar med seg hele familien eller vennegjengen på handletur, men går alene for å hindre risiko for smitte.

Ulike oppfatninger

NRK har snakket med personer i karantene i Tromsø om det er greit å gå på dagligvarebutikken. Ane-Marie Hektoen kom fra Spania 15. mars, og forteller at hun ikke har hatt symptomer. Likevel holder hun seg unna butikken.

I KARANTENE: Ane-Marie Hektoen i Tromsø går i marka, men ikke på butikken. Foto: Privat

– Jeg oppfatter at karantene er veldig strengt og at det skal overholdes strengt. Det er forskjell på å være i karantene og ikke være i karantene. Man skal unngå å gå på steder man kan møte folk. Jeg går tur på områder der det ikke er mye folk. Jeg er veldig streng på det.

Anne Katrine Garfjell Storli er i karantene på 9. dagen, etter ei reise til Gran Canaria. Hun har selv vært i butikken.

– Om man ikke er syk er det jo greit at man går i butikken, sier hun.

Samtidig har hun forståelse for at enkelte dagligvarekjeder er strenge.

I KARANTENE: Anne Katrine Garfjell Storli har vært i butikken. Foto: Privat

– Hvis man sier at man ikke får gå i butikken så er det jo greit. Det er jo viktig at ting fungerer.

Ingen av personene NRK har snakket med sier de har hatt forkjølelsessymptomer.