– Vi har hatt en formidabel økning i temaet økonomi. Det er rett og slett enormt. Mennesker som ikke har hatt det vanskelig før, tar nå kontakt, fordi de har fått økonomiske utfordringer. De har rett og slett ikke mat på bordet i jula, sier Gry Heggås Jensen, som leder Kirkens SOS i Nord-Hålogaland.

Landets største døgnåpne krisetjeneste har alltid mye å gjøre ved juletider, men i år har henvendelsene endret karakter.

Ikke bare er det nye mennesker på telefonen. Mange flere enn tidligere ringer for å snakke om økte renter, dyrere mat og høyere strømutgifter.

– Det med økonomi kan gi våkenetter og krangler i hjemmet. Det er også familier med to inntekter som ikke klarer det. Det er en veldig alvorlig situasjon, sier Jensen.

Mindre økonomisk trygghet

Både hus, strøm og mat har blitt dyrere for folk det siste året.

Norges Bank har siden nyttår gjennomført seks rentehevinger, den foreløpig siste i midten av desember. Styringsrenten ligger nå på 2,75 prosent, og det ventes ytterligere økninger i 2023.

Krigen i Ukraina har også ført til at mat og strøm har blitt dyrere. Selv om staten tar deler av regninga når det gjelder strøm, så har mange måttet stramme inn beltet.

Ifølge en rapport fra Oslo Met har folks økonomiske trygghet gått kraftig ned det siste året.

Rapporten viser blant annet at sju av ti husholdninger har måttet gjøre endringer for å få endene til å møtes. To tredeler har strammet inn på forbruket for å få råd til strømregningen. En av tolv står over måltider, oppsøker matstasjoner eller må få hjelp av NAV til å kjøpe mat.

Biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard. Foto: Pål Hansen / NRK

– Bildet er at mange flere trenger hjelp til mat. Ikke bare i jula, men ellers også. Det er en reel bekymring for mange mennesker i Norge i dag, sier biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.

Han er redd det er lettere å se nøden som er langt unna oss.

– Vi har penger som vi kan gi bort, enten det er til Røde Kors eller Kirkens Nødhjelp. Men så ser vi kanskje ikke at det er en nabo som har det vanskelig, og som trenger at vi inviterer dem på en kopp kaffe eller for å ta en prat, sier biskopen.

– Vanskelig å gjøre endringer

Linda Tofteng Eliassen er forbrukerøkonom i SpareBank 1 Nord-Norge. Hun møter jevnlig på mennesker som sliter med økonomien.

Hun kjenner seg igjen i bildet som tegnes av Kirkens SOS.

– Jeg har møtt folk som har blitt dårlige foreldre, utålmodige kjærester, ukonsentrerte arbeidstakere. Det går ut over søvn, og man tar ikke vare på seg selv. Utrygg økonomi skaper både fysiske og psykiske problemer, sier Eliassen.

Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i SpareBank 1 Nord-Norge. Foto: Marit Garfjeld / NRK

Ifølge forbrukerøkonomen skal de fleste av oss tåle både høyere renter og dyrere strøm, men at det kan være vanskelig å gjøre endringer i pengebruken.

– Det er kjempevanskelig å gjøre justeringer, fordi alt vi har gjort som omhandler penger, er jo litt «de vi er», sier Eliassen, og peker på at nordmenn i desember i år brukte nesten like mye penger som i 2021.

Tror «nyfattigdom» blir et vanlig ord i 2023

Kirkens SOS mottar rundt 200 000 telefoner i året fra mennesker i krise. Stadig flere av disse dreier seg altså om økonomi. Ifølge TV 2 økte antallet henvendelser om økonomi med 28 prosent fra november i fjor til november i år.

Gry Heggås Jensen i Kirkens SOS frykter «nyfattigdom» er et ord som vil bli mye brukt i 2023.

– Vi mennesker er gode på å takle utfordringer når de kommer etter hvert. Men nå er tårnet så høyt at det velter for mange. Dette kan være starten på noe vi ikke aner rekkevidden av, sier Jensen.