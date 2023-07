Kirkenes lufthavn blir evakuert etter funn av mulige eksplosiver

Kirkenes lufthavn på Høybuktmoen blir evakuert etter mulig funn av eksplosiver i innsjekket bagasje, melder politiet i Finnmark på Twitter. Nødetatene er på vei.

Kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene W. Jensen, sier til TV 2 at de er kjent med situasjonen og at det er iverksatt evakuering på flyplassen.

– Jeg har ikke nøyaktig antall, men jeg ser at det skulle ha gått et fly til Oslo klokken 10.50, så jeg regner med at alle de passasjerene blir evakuert, sier Jensen.

– Det vil naturlig nok bli forsinkelser på det flyet, legger hun til.

I tillegg til flyet til Oslo 10.50, skal det etter planen gå fly til Oslo 11.30, Alta 12.40 og Tromsø 12.40 de neste timene.

Saken oppdateres.