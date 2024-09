– Dette er en suppe, sier ordfører Magnus Mæland (H) i Sør-Varanger.

Han refererer til regjeringens kinapolitikk.

Er handel eller nasjonal sikkerhet viktigst? Regjeringens ulike departementer er uenige om Kina, hevder ordføreren.

– Problemet er at Nærings- og fiskeridepartementet sier én ting, mens Justis- og beredskapsdepartementet sier en annen ting. I mellomtiden reiser statsministeren til Kina, sier ordfører Magnus Mæland (H).

Nylig skrev NRK at havnemyndighetene og ordfører i Kirkenes har åpnet for å samarbeide med den kinesiske shippinggiganten Cosco, til tross for at norske sikkerhetsmyndigheter roper varsko.

Havnesjefen i Kirkenes, Terje Jørgensen, sier han sliter med å få statsminister Støres øre.

– Jeg bedt om samtaler med statsministeren i hvert fall to ganger når Støre har vært i Kirkenes, men han har ikke hatt tid til å møte meg, sier Terje Jørgensen.

– Uten tydelige signaler fra regjeringen kommer vi ikke videre, sier havnesjef i Kirkenes Terje Jørgensen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Hvem kan svare?

NRK har prøvd å finne ut hva statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener om at Kirkenes ønsker den statseide shippinggiganten velkommen. Er det en utfordring for nasjonal sikkerhet i nord, eller ser han bare positive sider, slik han sa da han framsnakket sjøruteplanene tidligere i år?

Og hva tenker han om dette i forkant av hans forestående reise til Kina for blant annet å snakke om handel?

Etter flere ringerunder og e-poster til kommunikasjonsstaben til Støre, fikk NRK følgende svar:

«Fint om du tar kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet i denne saken».

NRK sendte også intervjuforespørsel til utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), men uten hell.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke kommentert Cosco sin interesse i Kirkenes. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Mats Rønning / NRK

Deretter tok NRK kontakt direkte med næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), men hun viste videre til fiskeriministeren.

«Dette fagområdet ligger til fiskeri- og havministeren å svare på», fikk vil til svar fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Statsministeren vil ikke svare. Utenriksministeren vil ikke svare. Næringsministeren vil ikke svare.

Til slutt fikk NRK en kort kommentar fra fiskeriministeren Marianne Sivertsen Næss (Ap) over e-post:

«Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av dialog med næringslivet. Norske aktører skal være trygge på at vi ønsker handel med Kina, samtidig kreves det økt årvåkenhet for å sikre norske interesser. Regjeringen har god dialog med aktører i Sør-Varanger om den utenriks- og sikkerhetspolitiske utviklingen i nordområdene», skriver hun i en e-post.

– Ikke et fiskerispørsmål!

Flere opposisjonspolitikere retter sterk kritikk mot statsminister Joans Gahr Støre (Ap) etter at NRK har fremlagt kommunikasjonen med regjeringen.

– Dette er ikke et fiskerispørsmål! Dette er et sikkerhetsspørsmål. Det må svares på av statsministeren. De må vise at dette tas på alvor, sier Ola Elvestuen (V).

– Statsministeren må sørge for at Coscos interesser ikke kommer inn i Kirkenes havn, legger han til.

Også tidligere utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) mener svaret er for dårlig.

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke kan ha en tydeligere, enhetlig linje.

– Vi må være veldig klar over at den kinesiske interessen for Kirkenes havn ikke dreier seg om utvikling av Sør-Varanger kommune, men det dreier seg utelukkende om kinesiske interesser, sier hun.

Tidligere utenriksminister Ine Søreide Eriksen (H) sier at regjeringen burde gi tydeligere Kina-signaler. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne (MDG) sier at sier at «regjeringen fortsetter å tale med to tunger om Kina».

– De sier som sant er at Kina er den fremste sikkerhetstrusselen mot Norge ved siden av Russland, og et regime med skremmende politikk og mål. Konsekvensen av det burde jo være stor varsomhet overfor statskontrollerte kinesiske selskaper, sier han og legger til:

– Samtidig snakker regjeringen fortsatt som om Kina skal være en vanlig handelspartner.

Mener det er økt behov for klarhet

Forsker Kåre Dahl Martinsen ved Forsvarets høgskole er heller ikke imponert over svaret til regjeringen.

– Etter å ha spurt både statsminister Støre, UD og Næringsdepartementet, har man her fått fiskeriministeren til å komme med et svar som egentlig er totalt intetsigende, sier Martinsen.

Han mener dette er en typisk norsk måte å møte behovet for avklaring i kinaspørsmål.

– Problemet er at du har en politisk ledelse som enten lar være å svare på noe, eller så kommer de med ulne utsagn som at det krever årvåkenhet. Regjeringsmedlemmene tør ikke å si noe om den saken i det hele tatt, og bare sender det videre som en varm potet, sier professoren.

Ledelsen i Kirkenes havn etterlyser et klart svar fra regjeringen på om Cosco kan etablere seg i havnen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Martinsen sier at den stadig mer «anspente situasjonen» i verdenspolitikken krever «klare grenser for hva vi gjør og ikke gjør» i samarbeidet med Kina.

Han sier det er mange vestlige land som har satt tydelige grenser for kina-samarbeid, og peker på noen eksempler på dette: I Tyskland har regjeringen sagt nei til flere oppkjøpsforsøk, mens i Storbritannia har regjeringen forlangt at Kina solgte seg ut av strategisk viktige bedrifter. I sommer ble to kinesiske spioner utvist fra Frankrike.

– De eneste som ikke har gjort det, er Ungarn, Serbia – og tydeligvis også Norge.

Men i Kirkenes benekter imidlertid havnesjef Jørgensen i Kirkenes at Kirkenes havn forhandler om samarbeid med Cosco. Han betegner samtalene med den kinesiske aktøren som dialog.