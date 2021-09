Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens Frankrike i slutten av januar 2020 akkurat har bekreftet sitt første smittetilfelle, tror norske myndigheter at viruset har kommet til Norge – og Svalbard – før det hadde nådd det meste av Europa.

Historien fortelles i NRK-journalist Lilla Sølhusviks bok «Camilla Stoltenberg Året som aldri tok slutt».

Testet positivt

Kim Holmén, internasjonal direktør i Norsk polarinstitutt, har returnert til øygruppa etter ei reise i Kina. Her har han deltatt i en konferanse om havet, og blant annet pleiet omgang med en kollega og venn fra Wuhan.

– Jeg var frisk helt til jeg kom til Longyearbyen, og hadde sovet en natt. Da hadde jeg feber, og ringte sykehuset, forteller Holmén til NRK.

I Longyearbyen, omtrent en måned før Norge får sitt første smittetilfelle, og halvannen måned før nedstengningen av samfunnet, tester han seg for koronaviruset.

Etter noen dager kommer svaret. Det er positivt.

Full alarm

Alarmklokkene ringer. Ikke bare i Longyearbyen. De ringer i FHIs toppledelse. Hos helseministeren. Hos utenriksministeren. Og hos statsministeren. At Norges første smittetilfelle skjer på lille Svalbard, med sine fire leger, er bortimot katastrofalt.

FHI-direktør camilla Stoltenberg sier myndighetene lærte mye av hendelsen. Foto: Amalie Henden / NRK

– Da vi fikk informasjon om at det var en person på Svalbard som var smittet, og som hadde vært i kontakt med mange andre på Svalbard, inkludert sysselmannen, var vi fryktelig urolige, forteller Camilla Stoltenberg til NRK.

Myndighetene vet ikke at det dreier seg om en polarforsker.

– Vi visste at det var en person på Svalbard som hadde vært i Kina. Det er fordi vi tar personvernet på alvor. Men vi skjønte at det var en mann som hadde noe med isbjørn å gjøre, så vi kalte ham bare for «isbjørnjegeren», sier Stoltenberg.

Dro på hytta

Uvitende om dramaet som er i vente har en feberfri Kim Holmén og kona reist til fastlandet, der de har hytte utenfor Tromsø. Legen har sagt de kan bevege seg fritt. På hytta har de lyst å kose seg med ei flaske vin, men så blir helga avbrutt. De må til Tromsø og UNN.

– Det var en frustrasjon, men når det er en pandemi må man gjøre det man kan. Men det ble en annerledes helg, sier Holmén.

Myndighetene skal til å sende ut pressemelding om Norges første smittetilfelle. Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og helsedirektør, Bjørn Guldvog, har øvd seg på hva de skal si til pressen.

Kim Holmen på Norsk polarinstitutt på Svalbard. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Lærte mye av hendelsen

Fingrene er klare på send-knappen, men så, i siste liten, kommer kontrabeskjeden. Det viser seg at prøveresultatene fra Universitetssykehuset Nord-Norge ikke stemmer.

Camilla Stoltenberg ser fordeler med hendelsen. Man fikk testet hele systemet.

– Det døgnet dette pågikk er den beste øvelsen vi har hatt. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbet sammen hele dette døgnet. Vi opplevde opp- og nedturene sammen, der vi så hva som ikke fungerte.

Stoltenberg viser til kommunikasjon, rollefordeling og kontakt med kommunene. Og avtaler.

– For eksempel hadde vi ikke noe system for å frakte prøver. Vi hadde ingen avtale med flyselskaper. En annen ting er hvordan vi skulle få på plass laberatoriet på UNN, og lære av det slik at andre laberatorier kunne komme opp og stå.

Det gikk bra

I september 2021 har fortsatt Svalbard ikke hatt et eneste bekreftet smittetilfelle, men Holmén ble «nesten» den første til å innføre korona. Til Svalbard, og til Norge. Men det gikk heldigvis bra.

– På den tiden var det ingen som hadde fått forståelse for hva dette kunne være. Man hadde ikke prosedyrer for smittespredning på plass. Det kom plutselig, sier Holmén.

